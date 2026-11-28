Niterói: em sua nona edição, a feira consolida sua presença no cenário das feiras voltadas ao empreendedorismo e à economia criativa local - Divulgação/Ascom

Niterói: em sua nona edição, a feira consolida sua presença no cenário das feiras voltadas ao empreendedorismo e à economia criativa localDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 00:40

O empreendedorismo autoral e a produção artesanal de Niterói voltam a ganhar destaque neste fim de semana. Nos dias 28 e 29 de novembro, o segundo piso do tradicional Clube Central recebe a nona edição da Central das Artes. Das 10h às 20h, o espaço reunirá 60 expositores de diferentes regiões do município, consolidando-se como uma vitrine estratégica para a geração de negócios, troca de experiências e fortalecimento da economia criativa local.





A curadoria do evento foi estruturada para oferecer diversidade ao público consumidor, abrangendo seis pilares fundamentais: moda e acessórios, artesanato, beleza e bem-estar, decoração e design, gastronomia e bebidas, além de projetos de empreendedorismo e marcas autorais. Com uma expectativa de público em torno de 1.500 visitantes ao longo dos dois dias, a feira transforma os corredores do clube em um polo dinâmico de consumo consciente e valorização do produtor independente.



A trajetória da Central das Artes nasceu da visão da empreendedora Francisca Nogueira. Ao observar o cenário cultural da cidade, ela identificou que muitos artesãos talentosos trabalhavam de forma isolada e enfrentavam dificuldades para encontrar pontos de venda estruturados que dessem a devida visibilidade às suas criações. A iniciativa surgiu exatamente para preencher essa lacuna, criando uma rede colaborativa capaz de profissionalizar a exposição e impulsionar as vendas dos pequenos produtores. LEIA MAIS: Niterói inicia demolição de arquibancadas do Estádio Caio Martins A curadoria do evento foi estruturada para oferecer diversidade ao público consumidor, abrangendo seis pilares fundamentais: moda e acessórios, artesanato, beleza e bem-estar, decoração e design, gastronomia e bebidas, além de projetos de empreendedorismo e marcas autorais. Com uma expectativa de público em torno de 1.500 visitantes ao longo dos dois dias, a feira transforma os corredores do clube em um polo dinâmico de consumo consciente e valorização do produtor independente.A trajetória da Central das Artes nasceu da visão da empreendedora Francisca Nogueira. Ao observar o cenário cultural da cidade, ela identificou que muitos artesãos talentosos trabalhavam de forma isolada e enfrentavam dificuldades para encontrar pontos de venda estruturados que dessem a devida visibilidade às suas criações. A iniciativa surgiu exatamente para preencher essa lacuna, criando uma rede colaborativa capaz de profissionalizar a exposição e impulsionar as vendas dos pequenos produtores.

Lazer, cultura e impacto na economia local



A permanência no Clube Central desde a primeira edição reflete o compromisso do projeto em ir além das transações comerciais, firmando-se como um ponto de encontro cultural. Para tornar o passeio ainda mais atrativo para toda a família, a programação inclui apresentações musicais na varanda do clube, integrando compras, boa comida e entretenimento em um ambiente acolhedor e propício à convivência comunitária.



Por trás dos estandes, o evento movimenta uma complexa cadeia produtiva. Cerca de 25 profissionais atuam diretamente nos bastidores da organização, montagem e manutenção do espaço, gerando postos de trabalho temporários e aquecendo o setor de serviços da região.



O alcance da iniciativa também é impulsionado por uma estratégia robusta de divulgação digital e relacionamento com a mídia. Além de contar com assessoria de imprensa e especialistas em redes sociais, o evento mobiliza criadores de conteúdo locais — como Bruna Mansur, Bela pelas Ruas, Mundo Luiza Oficial e Niterói para Todos —, cuja parceria ajuda a conectar as marcas autorais diretamente ao cotidiano dos moradores, reafirmando a feira como uma referência de lazer e negócios em Niterói.