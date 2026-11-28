Niterói: em sua nona edição, a feira consolida sua presença no cenário das feiras voltadas ao empreendedorismo e à economia criativa localDivulgação/Ascom
A curadoria do evento foi estruturada para oferecer diversidade ao público consumidor, abrangendo seis pilares fundamentais: moda e acessórios, artesanato, beleza e bem-estar, decoração e design, gastronomia e bebidas, além de projetos de empreendedorismo e marcas autorais. Com uma expectativa de público em torno de 1.500 visitantes ao longo dos dois dias, a feira transforma os corredores do clube em um polo dinâmico de consumo consciente e valorização do produtor independente.
A trajetória da Central das Artes nasceu da visão da empreendedora Francisca Nogueira. Ao observar o cenário cultural da cidade, ela identificou que muitos artesãos talentosos trabalhavam de forma isolada e enfrentavam dificuldades para encontrar pontos de venda estruturados que dessem a devida visibilidade às suas criações. A iniciativa surgiu exatamente para preencher essa lacuna, criando uma rede colaborativa capaz de profissionalizar a exposição e impulsionar as vendas dos pequenos produtores.
Lazer, cultura e impacto na economia local
Por trás dos estandes, o evento movimenta uma complexa cadeia produtiva. Cerca de 25 profissionais atuam diretamente nos bastidores da organização, montagem e manutenção do espaço, gerando postos de trabalho temporários e aquecendo o setor de serviços da região.
O alcance da iniciativa também é impulsionado por uma estratégia robusta de divulgação digital e relacionamento com a mídia. Além de contar com assessoria de imprensa e especialistas em redes sociais, o evento mobiliza criadores de conteúdo locais — como Bruna Mansur, Bela pelas Ruas, Mundo Luiza Oficial e Niterói para Todos —, cuja parceria ajuda a conectar as marcas autorais diretamente ao cotidiano dos moradores, reafirmando a feira como uma referência de lazer e negócios em Niterói.
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