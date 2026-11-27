Niterói: iniciativa aproxima crianças da fauna e da flora do município e incentiva a preservação da biodiversidadeDivulgação/Ascom
Ao longo do passeio, a garotada pôde explorar de perto uma mostra especial de animais taxidermizados. A exposição despertou a curiosidade das crianças ao apresentar diversas espécies típicas da fauna silvestre regional, servindo como ponto de partida para conversas educativas sobre a proteção aos habitats naturais, o respeito à vida animal e o equilíbrio dos ecossistemas urbanos.
Além do contato com a fauna, o roteiro pedagógico destacou o ciclo sustentável da vegetação urbana. Os monitores explicaram aos visitantes como funcionam o cultivo de espécies nativas e o reaproveitamento inteligente dos resíduos de podas recolhidos nas ruas de Niterói. Para simbolizar o aprendizado na prática, cada estudante encerrou a jornada recebendo uma muda nativa para realizar o plantio e acompanhar o crescimento da planta.
Consciência ecológica construída desde a infância
A visão é compartilhada pela equipe técnica que acompanha o projeto no dia a dia. Segundo a analista ambiental da SMARHS, Rebeca Manso, o contato lúdico fortalece a cidadania desde cedo. “As atividades de educação ambiental realizadas pela SMARHS, em parceria com a Clin, representam uma importante iniciativa de conscientização dos estudantes, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de preservação ambiental e de respeito à fauna e à biodiversidade do município”, avaliou.
O gerente de Educação Ambiental da Clin, Luiz Vicente, também enfatizou que a integração entre as pastas municipais multiplica o impacto social das ações. “A união entre as instituições é fundamental para ampliar o alcance das ações de educação ambiental. Essa parceria com a SMARHS permite proporcionar às crianças uma experiência prática de aprendizado, aproximando-as da natureza e mostrando a importância da preservação da fauna, da flora e do cuidado com a nossa cidade”, concluiu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.