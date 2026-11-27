Niterói: iniciativa aproxima crianças da fauna e da flora do município e incentiva a preservação da biodiversidade - Divulgação/Ascom

Niterói: iniciativa aproxima crianças da fauna e da flora do município e incentiva a preservação da biodiversidadeDivulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 00:25

A sala de aula ganhou contornos naturais e interativos para os alunos da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Jacy Pacheco. Os pequenos estudantes participaram de uma imersão ecológica, na última semana, no viveiro municipal de mudas, em uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) . O objetivo da atividade foi proporcionar contato direto com a natureza, despertando desde a primeira infância o senso de responsabilidade com a biodiversidade do município.





Ao longo do passeio, a garotada pôde explorar de perto uma mostra especial de animais taxidermizados. A exposição despertou a curiosidade das crianças ao apresentar diversas espécies típicas da fauna silvestre regional, servindo como ponto de partida para conversas educativas sobre a proteção aos habitats naturais, o respeito à vida animal e o equilíbrio dos ecossistemas urbanos.



Além do contato com a fauna, o roteiro pedagógico destacou o ciclo sustentável da vegetação urbana. Os monitores explicaram aos visitantes como funcionam o cultivo de espécies nativas e o reaproveitamento inteligente dos resíduos de podas recolhidos nas ruas de Niterói. Para simbolizar o aprendizado na prática, cada estudante encerrou a jornada recebendo uma muda nativa para realizar o plantio e acompanhar o crescimento da planta. LEIA MAIS: Clin instala novo Ponto de Entrega Voluntária em Santa Rosa Ao longo do passeio, a garotada pôde explorar de perto uma mostra especial de animais taxidermizados. A exposição despertou a curiosidade das crianças ao apresentar diversas espécies típicas da fauna silvestre regional, servindo como ponto de partida para conversas educativas sobre a proteção aos habitats naturais, o respeito à vida animal e o equilíbrio dos ecossistemas urbanos.Além do contato com a fauna, o roteiro pedagógico destacou o ciclo sustentável da vegetação urbana. Os monitores explicaram aos visitantes como funcionam o cultivo de espécies nativas e o reaproveitamento inteligente dos resíduos de podas recolhidos nas ruas de Niterói. Para simbolizar o aprendizado na prática, cada estudante encerrou a jornada recebendo uma muda nativa para realizar o plantio e acompanhar o crescimento da planta.

Consciência ecológica construída desde a infância

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gabriel Velasco, investir na vivência prática dentro das escolas é o caminho mais eficaz para transformar a relação da sociedade com o planeta. “A educação ambiental é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação da natureza. Ao aproximar as crianças da fauna e da flora de Niterói, despertamos desde cedo o respeito à biodiversidade e a importância de cuidar do meio ambiente. Cada muda plantada representa uma oportunidade de cultivar valores de responsabilidade e consciência ambiental para o futuro”, afirmou.



A visão é compartilhada pela equipe técnica que acompanha o projeto no dia a dia. Segundo a analista ambiental da SMARHS, Rebeca Manso, o contato lúdico fortalece a cidadania desde cedo. “As atividades de educação ambiental realizadas pela SMARHS, em parceria com a Clin, representam uma importante iniciativa de conscientização dos estudantes, contribuindo para o fortalecimento de uma cultura de preservação ambiental e de respeito à fauna e à biodiversidade do município”, avaliou.



O gerente de Educação Ambiental da Clin, Luiz Vicente, também enfatizou que a integração entre as pastas municipais multiplica o impacto social das ações. “A união entre as instituições é fundamental para ampliar o alcance das ações de educação ambiental. Essa parceria com a SMARHS permite proporcionar às crianças uma experiência prática de aprendizado, aproximando-as da natureza e mostrando a importância da preservação da fauna, da flora e do cuidado com a nossa cidade”, concluiu.