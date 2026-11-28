Niterói: filme em homenagem à Patrícia Acioli será exibido em Piratininga - Divulgação/Ascom

Niterói: filme em homenagem à Patrícia Acioli será exibido em PiratiningaDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 00:45

Centro EcoCultural Sueli Pontes , localizado em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, abre suas portas neste domingo (29), às 16h, para uma sessão especial e gratuita do documentário “Patrícia Acioli, Juíza do Povo”. Dirigido e roteirizado pelo jornalista Humberto Nascimento, o longa-metragem será exibido justamente no bairro que a magistrada escolheu como lar e com o qual cultivava profundos laços afetivos. Ao término da projeção, o público poderá participar de um bate-papo aberto com o cineasta.





Lançada 15 anos após o brutal assassinato da juíza — que ganhou notoriedade nacional pela firmeza no combate às milícias e ao crime organizado —, a obra resgata imagens de arquivo, relatos inéditos e personagens centrais de sua trajetória. Mais do que um retrato biográfico, o filme provoca um debate urgente sobre o funcionamento da Justiça, a defesa dos direitos humanos e o enfrentamento à violência institucional. A produção foi viabilizada pela Prefeitura de Niterói, por meio do Segundo Edital de Fomento ao Audiovisual da Secretaria Municipal das Culturas (SMC).



Boa parte das gravações utilizou cenários emblemáticos da própria cidade, como o Morro da Penha, a Praia de Itacoatiara, o Parque da Cidade e a região do Tibau, em Piratininga. Embalado pela canção “O real resiste”, de Arnaldo Antunes, o roteiro costura reconstituições dramáticas e entrevistas de peso, incluindo as participações do ex-secretário estadual de Segurança José Mariano Beltrame e do jurista Técio Lins e Silva, atual procurador-geral de Niterói, que atuou como assistente de acusação representando a família da magistrada. LEIA MAIS: Centro EcoCultural Sueli Pontes celebra dois anos Lançada 15 anos após o brutal assassinato da juíza — que ganhou notoriedade nacional pela firmeza no combate às milícias e ao crime organizado —, a obra resgata imagens de arquivo, relatos inéditos e personagens centrais de sua trajetória. Mais do que um retrato biográfico, o filme provoca um debate urgente sobre o funcionamento da Justiça, a defesa dos direitos humanos e o enfrentamento à violência institucional. A produção foi viabilizada pela Prefeitura de Niterói, por meio do Segundo Edital de Fomento ao Audiovisual da Secretaria Municipal das Culturas (SMC).Boa parte das gravações utilizou cenários emblemáticos da própria cidade, como o Morro da Penha, a Praia de Itacoatiara, o Parque da Cidade e a região do Tibau, em Piratininga. Embalado pela canção “O real resiste”, de Arnaldo Antunes, o roteiro costura reconstituições dramáticas e entrevistas de peso, incluindo as participações do ex-secretário estadual de Segurança José Mariano Beltrame e do jurista Técio Lins e Silva, atual procurador-geral de Niterói, que atuou como assistente de acusação representando a família da magistrada.

Preservação da memória e reconhecimento nacional

Para Humberto Nascimento, que além de assinar a direção é primo de Patrícia Acioli, levar a obra à comunidade de Piratininga carrega um simbolismo singular. “A Patrícia amava muito Niterói, especialmente esse cantinho de Piratininga, que escolheu para viver por sua natureza exuberante e ambiente acolhedor. Exibir o filme no Centro EcoCultural Sueli Pontes é uma homenagem e uma oportunidade para os moradores do bairro conhecerem um pouco mais sobre a vida da juíza e os bastidores que facilitaram sua execução”, destaca o jornalista.



A secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco, reforça o papel estratégico do fomento público para manter viva a história local e democratizar o acesso ao cinema. “Exibir esse documentário em Piratininga, onde Patrícia Acioli escolheu viver, é uma forma de preservar sua memória e aproximar a população de uma história que também faz parte da trajetória de Niterói. É especialmente significativo que o filme tenha sido realizado com o incentivo da política municipal de fomento ao audiovisual e que agora chegue gratuitamente à comunidade. A cultura tem um papel fundamental na preservação da memória coletiva, na defesa dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa e democrática”, afirma.



O legado da magistrada também segue ecoando nas esferas acadêmica e legislativa do país. Há dois anos, o Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) instituiu a Cátedra Patrícia Acioli, coordenada pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares, que fomenta pesquisas sobre violência de gênero e impunidade, além de preparar um livro e um memorial multimídia. Paralelamente, avança na Câmara dos Deputados um projeto de lei para inscrever oficialmente o nome da juíza no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, no Panteão da Pátria, em Brasília.