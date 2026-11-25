Niterói: Paulinho Guitarra lança releitura de "O Caminho do Bem", de sua coautoria e sucesso na voz de Tim Maia - com a participação do Gui Schwab - Divulgação/Ascom

Niterói: Paulinho Guitarra lança releitura de "O Caminho do Bem", de sua coautoria e sucesso na voz de Tim Maia - com a participação do Gui SchwabDivulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 18:32

Referência incontornável do soul e do funk produzidos no Brasil, o guitarrista, produtor e compositor niteroiense Paulinho Guitarra acaba de inaugurar uma nova etapa em sua discografia autoral. Para celebrar seus 72 anos de vida, completados no último dia 16 de novembro, o músico lançou nas plataformas digitais uma releitura de “O Caminho do Bem”, clássico da cultuada fase Racional de Tim Maia (1976) do qual é coautor ao lado de Serginho Trombone e Beto Cajueiro. A faixa abre os trabalhos do projeto “Tri Single”, que ainda contará com duas composições instrumentais inéditas previstas para chegar ao público em dezembro.





A nova gravação conta com o acompanhamento da The Very Very Cool Band — grupo que escolta o guitarrista há mais de duas décadas — e traz os vocais do cantor e multi-instrumentista Gui Schwab (ex-Suricato). Captada em Niterói em janeiro de 2025, a música nasce tanto do desejo artístico quanto de uma necessidade prática de mercado, já que a obra segue em alta na trilha de produções audiovisuais como o filme “Cidade de Deus” e a segunda temporada da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (2026), além de disputar atenção judicial por conta de créditos omitidos em coletâneas internacionais. “Resolvemos fazer o nosso próprio fonograma, pois várias agências de publicidade pedem esse som, um sucesso internacional, uma música querida pelas pessoas. Porém, o original pertence a outro selo. Então, entramos no estúdio e criamos um novo arranjo”, destaca Paulinho.



Além de imprimir seu groove característico, o veterano promoveu uma alteração simbólica na letra original, substituindo o termo “racional” por “natural”. Segundo o artista, a mudança reflete suas convicções atuais. “Não gostaria de insinuar a verdade que o livro ‘Universo em Desencanto’ quis impor. Sabe que as pessoas tinham que ler e reler 21 volumes infinitamente, para se imunizarem? Estamos no mundo da sustentabilidade, e ‘racional’, além de propagar esse livro, vai de encontro ao natural. Foi a coisa mais natural a se fazer. Não vou divulgar algo em que não creio”, explica. LEIA MAIS: Paulinho Guitarra apresenta seu novo show O Caminho do Bem A nova gravação conta com o acompanhamento da The Very Very Cool Band — grupo que escolta o guitarrista há mais de duas décadas — e traz os vocais do cantor e multi-instrumentista Gui Schwab (ex-Suricato). Captada em Niterói em janeiro de 2025, a música nasce tanto do desejo artístico quanto de uma necessidade prática de mercado, já que a obra segue em alta na trilha de produções audiovisuais como o filme “Cidade de Deus” e a segunda temporada da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (2026), além de disputar atenção judicial por conta de créditos omitidos em coletâneas internacionais. “Resolvemos fazer o nosso próprio fonograma, pois várias agências de publicidade pedem esse som, um sucesso internacional, uma música querida pelas pessoas. Porém, o original pertence a outro selo. Então, entramos no estúdio e criamos um novo arranjo”, destaca Paulinho.Além de imprimir seu groove característico, o veterano promoveu uma alteração simbólica na letra original, substituindo o termo “racional” por “natural”. Segundo o artista, a mudança reflete suas convicções atuais. “Não gostaria de insinuar a verdade que o livro ‘Universo em Desencanto’ quis impor. Sabe que as pessoas tinham que ler e reler 21 volumes infinitamente, para se imunizarem? Estamos no mundo da sustentabilidade, e ‘racional’, além de propagar esse livro, vai de encontro ao natural. Foi a coisa mais natural a se fazer. Não vou divulgar algo em que não creio”, explica.

Conexão gaúcha e legado na música negra

O título do trabalho, “Tri Single”, homenageia a famosa gíria do Rio Grande do Sul e celebra os laços afetivos e musicais do artista com Porto Alegre, terra natal de sua esposa e sócia, a advogada Jane Lapa. As outras duas faixas do projeto — as instrumentais “IAPI Meeting” e “Quanto Você Quer?” — foram gravadas na capital gaúcha, no estúdio IAPI, com finalização no estúdio de Augusto Feres, em Niterói. A base sonora reuniu um time de peso da cena sulista formado por Luciano Leães (piano elétrico), Edu Meirelles (baixo), Pedro Petracco (bateria) e Vicente Guedes (percussão), somado ao percussionista niteroiense Bernardo Leão. “Amo Porto Alegre, onde já atuei muitas vezes! No IAPI, onde minha esposa foi criada, conheci Vicente Guedes, filho do João Guedes, baixista da Bandaliera, que tem o estúdio IAPI. Ele me apresentou Luciano Leães, Edu Meirelles e Pedro, com quem gravamos”, relembra.



Iniciado profissionalmente aos 12 anos, em 1967, com a banda Os Adolescentes, Paulinho Guitarra construiu uma trajetória de quase seis décadas que ajudou a moldar a guitarra funk nacional. Ao longo da carreira, tocou com nomes como Gerson King Combo, Banda Black Rio, Elza Soares, Cazuza, Marina Lima, Cassiano e Ed Motta. Com este lançamento, o músico encerra um hiato de estúdio desde o EP “Baile na Suméria” (2020), reafirmando a liberdade criativa que batiza seu estilo próprio: a MPG (Música Paulinho Guitarra).