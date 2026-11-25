Niterói: Paulinho Guitarra lança releitura de "O Caminho do Bem", de sua coautoria e sucesso na voz de Tim Maia - com a participação do Gui SchwabDivulgação/Ascom
A nova gravação conta com o acompanhamento da The Very Very Cool Band — grupo que escolta o guitarrista há mais de duas décadas — e traz os vocais do cantor e multi-instrumentista Gui Schwab (ex-Suricato). Captada em Niterói em janeiro de 2025, a música nasce tanto do desejo artístico quanto de uma necessidade prática de mercado, já que a obra segue em alta na trilha de produções audiovisuais como o filme “Cidade de Deus” e a segunda temporada da série “Cidade de Deus: A Luta Não Para” (2026), além de disputar atenção judicial por conta de créditos omitidos em coletâneas internacionais. “Resolvemos fazer o nosso próprio fonograma, pois várias agências de publicidade pedem esse som, um sucesso internacional, uma música querida pelas pessoas. Porém, o original pertence a outro selo. Então, entramos no estúdio e criamos um novo arranjo”, destaca Paulinho.
Além de imprimir seu groove característico, o veterano promoveu uma alteração simbólica na letra original, substituindo o termo “racional” por “natural”. Segundo o artista, a mudança reflete suas convicções atuais. “Não gostaria de insinuar a verdade que o livro ‘Universo em Desencanto’ quis impor. Sabe que as pessoas tinham que ler e reler 21 volumes infinitamente, para se imunizarem? Estamos no mundo da sustentabilidade, e ‘racional’, além de propagar esse livro, vai de encontro ao natural. Foi a coisa mais natural a se fazer. Não vou divulgar algo em que não creio”, explica.
Conexão gaúcha e legado na música negra
Iniciado profissionalmente aos 12 anos, em 1967, com a banda Os Adolescentes, Paulinho Guitarra construiu uma trajetória de quase seis décadas que ajudou a moldar a guitarra funk nacional. Ao longo da carreira, tocou com nomes como Gerson King Combo, Banda Black Rio, Elza Soares, Cazuza, Marina Lima, Cassiano e Ed Motta. Com este lançamento, o músico encerra um hiato de estúdio desde o EP “Baile na Suméria” (2020), reafirmando a liberdade criativa que batiza seu estilo próprio: a MPG (Música Paulinho Guitarra).
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