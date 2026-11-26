Niterói: Companhia de Limpeza mobiliza caminhões e máquinas pesadas para desobstruir viasDivulgação/Ascom
Desde os primeiros registros de transtornos provocados pelo temporal, as frentes de serviço atuam de forma ininterrupta nas ruas. O trabalho envolve desde a varrição manual de calçadas e praças até intervenções de maior complexidade, como a raspagem e a remoção de grandes volumes de lama e detritos carreados pela enxurrada. Além disso, os garis e operadores concentram esforços na retirada de galhos e árvores de grande porte que cederam com a força das precipitações, liberando trechos que tiveram o trânsito interrompido ou prejudicado.
Frota pesada e monitoramento contínuo nas áreas críticas
A distribuição das equipes e dos equipamentos ocorre de maneira dinâmica, priorizando os pontos considerados mais críticos pela Defesa Civil e pelas equipes de fiscalização urbana. À medida que um trecho é totalmente limpo e liberado, os trabalhadores são imediatamente redirecionados para outras localidades que ainda demandam atenção, otimizando o tempo de resposta do poder público diante das ocorrências registradas em diferentes zonas da cidade.
De acordo com a direção da companhia, o estado de prontidão permanece ativo ao longo de toda esta quinta-feira. As equipes técnicas seguem acompanhando as condições climáticas e realizando vistorias constantes pelas vias municipais para identificar novas demandas emergenciais. Com o efetivo integralmente mobilizado e o apoio do maquinário pesado, a expectativa é mitigar rapidamente os danos causados pelo temporal e restabelecer plenamente as condições sanitárias e de circulação em todo o território niteroiense.
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