Niterói: Companhia de Limpeza mobiliza caminhões e máquinas pesadas para desobstruir vias - Divulgação/Ascom

Niterói: Companhia de Limpeza mobiliza caminhões e máquinas pesadas para desobstruir viasDivulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 13:02

Uma ampla operação de zeladoria urbana foi colocada em prática em Niterói para conter os reflexos das fortes chuvas que castigaram o município na madrugada desta quinta-feira (26). À frente dos trabalhos, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estruturou uma força-tarefa composta por 500 profissionais, distribuídos estrategicamente por diversos bairros e regiões afetadas pelo mau tempo. O objetivo central da mobilização é acelerar a recuperação dos espaços públicos, garantir a segurança viária e devolver a normalidade à rotina dos moradores no menor prazo possível.





Desde os primeiros registros de transtornos provocados pelo temporal, as frentes de serviço atuam de forma ininterrupta nas ruas. O trabalho envolve desde a varrição manual de calçadas e praças até intervenções de maior complexidade, como a raspagem e a remoção de grandes volumes de lama e detritos carreados pela enxurrada. Além disso, os garis e operadores concentram esforços na retirada de galhos e árvores de grande porte que cederam com a força das precipitações, liberando trechos que tiveram o trânsito interrompido ou prejudicado. LEIA MAIS: Orla de Niterói ganha reforço de segurança e limpeza no início do verão Desde os primeiros registros de transtornos provocados pelo temporal, as frentes de serviço atuam de forma ininterrupta nas ruas. O trabalho envolve desde a varrição manual de calçadas e praças até intervenções de maior complexidade, como a raspagem e a remoção de grandes volumes de lama e detritos carreados pela enxurrada. Além disso, os garis e operadores concentram esforços na retirada de galhos e árvores de grande porte que cederam com a força das precipitações, liberando trechos que tiveram o trânsito interrompido ou prejudicado.

Frota pesada e monitoramento contínuo nas áreas críticas

Para dar suporte ao contingente humano e agilizar o recolhimento do material acumulado, a estatal disponibilizou um robusto aparato logístico e mecânico. A frota empregada na operação inclui 25 caminhões basculantes, fundamentais para o transporte rápido de terra e entulho, além de 10 caminhões compactadores e 5 veículos do tipo satélite, voltados para áreas de acesso mais restrito. A estrutura conta ainda com 4 retroescavadeiras, 3 caminhões munck — essenciais para o içamento de troncos pesados —, 2 caminhões vacall, utilizados na sucção e desobstrução de redes de drenagem, 1 caminhão triturador e 6 motosserras para o manejo arbóreo.



A distribuição das equipes e dos equipamentos ocorre de maneira dinâmica, priorizando os pontos considerados mais críticos pela Defesa Civil e pelas equipes de fiscalização urbana. À medida que um trecho é totalmente limpo e liberado, os trabalhadores são imediatamente redirecionados para outras localidades que ainda demandam atenção, otimizando o tempo de resposta do poder público diante das ocorrências registradas em diferentes zonas da cidade.



De acordo com a direção da companhia, o estado de prontidão permanece ativo ao longo de toda esta quinta-feira. As equipes técnicas seguem acompanhando as condições climáticas e realizando vistorias constantes pelas vias municipais para identificar novas demandas emergenciais. Com o efetivo integralmente mobilizado e o apoio do maquinário pesado, a expectativa é mitigar rapidamente os danos causados pelo temporal e restabelecer plenamente as condições sanitárias e de circulação em todo o território niteroiense.