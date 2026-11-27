Lula se encontrou com autoridades e apoiadores, além dos líderes do movimento estudantil, no evento - Leonardo Soares

Lula se encontrou com autoridades e apoiadores, além dos líderes do movimento estudantil, no eventoLeonardo Soares

Publicado 27/11/2026 14:00

Cerca de 8 mil pessoas estiveram presentes no evento Diálogo com a Juventude Fluminense, realizado no Caminho Niemeyer, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio , na manhã desta sexta-feira (27), para o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradecer a virada no segundo turno das eleições.

O agradecimento ocorreu na cidade já que a reeleição foi impulsionada por estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF), em ato realizado um depois do resultado do primeiro turno , que acabou com o candidato Flávio Bolsonaro (PL) na frente de Lula. Posteriormente, o movimento foi replicado em todo país.

O presidente chegou em Niterói de helicóptero, por volta de 10h45. Antes de ir para o Caminho Niemeyer, ele se reuniu com profissionais e diretores da UFF no Campus Gragoatá.

Lula aproveitou o encontro com os estudantes para agradecer. "É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram no Brasil. O que vocês fizeram, puxando um movimento a partir da faculdade de Direito, aqui em Niterói, mobilizou jovens em quase todas as cidades brasileiras, da forma mais espontânea possível. Não tinha entidade organizando, era consciência política de uma juventude que sabia o que tinha acontecido na educação no nosso governo. Eu tenho a obrigação de fazer esse mandato o melhor da minha vida. Para fazer, nós vamos continuar investindo em educação. Quero mulheres cada vez mais formadas. Quero mulheres com diploma, profissão e independentes. Não vão morar com ninguém a troco de prato de comida. Não vão aceitar desaforo", disse.

Em seu discurso, o petista disse que não quer ser só aplaudido pela sociedade, mas sim cobrado. Lula afirmou que o seu compromisso é com a população, com as pessoas idosas e as mulheres. Além disso, garantiu que os benefícios sociais não serão cortados, apenas passarão por ajustes para que pessoas que não possuem direito não recebam. Também ressaltou que investirá mais na economia brasileira.

"Vamos ter que aumentar o investimento na industrialização do país. No meu mandato, em 2010, a gente tinha 21% de investimento do PIB na economia produtiva. Hoje, temos 16%. Precisamos chegar a 21% para que a gente possa gerar emprego, mas não um qualquer e sim de qualidade. Temos que fazer investimento na economia digital, em economia criativa, na economia verde", completou.

Representando a juventude, João Paulo Pimenta Armando - aluno de Direito da UFF - afirmou que o movimento estudantil acredita no projeto de governo.

"A gente está aqui para lutar pelo senhor, para não permitir que ninguém te tire da sua cadeira. Nem o mercado, nem os reacionários nem a Corte Internacional. A gente está aqui por você. A gente acredita no seu projeto. As juventudes são muito diversas. Todas viram no senhor uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento do país. Temos pretos, quilombolas, favelados, gente de todos os lugares. Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa data histórica", discursou.

Sob gritos de "fica" e pedidos de segundo turno para o Governo do Rio, o governador em exercício Ricardo Couto classificou o dia como uma data especial.

"Todos sabem que eu não sou um político. Como magistrado, não posso fazer política, mas hoje se coloca como um dia especial, onde o Estado do Rio e o município de Niterói recebem a visita do presidente eleito. Como um cidadão e governador, faço um agradecimento pessoal ao presidente Lula pela oportunidade que deu no curto espaço de tempo para que o Estado do Rio pudesse recuperar sua autoestima e sua capacidade de caminhar dentro dos pilares do que se acredita e do que se espera", comentou.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), valorizou o movimento estudantil como responsável pela virada do resultado das eleições.

"É uma honra e uma alegria para Niterói ser a primeira cidade a ser visitada pelo presidente reeleito. Presidente, essa galera, essa juventude, começou o levante que promoveu a maior virada da história do Brasil. Promoveu o levante que produziu a maior derrota da extrema direita no mundo!", destacou.

Guilherme Boulos - ministro da Secretaria-Geral da Presidência - também agradeceu. "O Lula se reelegeu com a força do povo, com a força de vocês. Não tenho a menor dúvida que da mesma forma que foram decisivos para reeleger o nosso presidente, vocês serão decisivos para o ajudar a governar e a fazer as mudanças que temos que fazer no nosso país", discursou.

O encontro desta sexta-feira (27) ainda registrou a assinatura da posse do novo reitor da UFF, Roberto de Souza Salles, que ficará no cargo até 2030.

Em Niterói, Lula ganhou nos dois turnos. No primeiro, recebeu 154.098 votos contra 139.309 realizados a Flávio Bolsonaro. No segundo, o presidente reeleito teve 181.559 contra 147.659 do senador.