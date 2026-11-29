Niterói: entre os destaques dos dois dias de evento houve a abordagem da governança oceânica e o desenvolvimento sustentável - Divulgação/Ascom

Niterói: entre os destaques dos dois dias de evento houve a abordagem da governança oceânica e o desenvolvimento sustentávelDivulgação/Ascom

Publicado 29/11/2026 00:10

A busca por modelos econômicos capazes de gerar riqueza, empregos e inovação tecnológica sem comprometer a saúde dos oceanos pautou a terceira edição do Tomorrow.Blue Economy Niterói . Realizado pela primeira vez nas instalações da Arena Niterói, o congresso e feira internacional atraiu milhares de visitantes, investidores, pesquisadores e representantes de governos. O encontro serviu para estreitar laços institucionais entre o município fluminense, Barcelona e outros polos globais, posicionando a cidade como uma plataforma estratégica para o desenvolvimento sustentável ligado ao mar.





Durante a programação, autoridades municipais destacaram que a aposta na chamada economia azul faz parte de um planejamento estrutural para diversificar a matriz produtiva local, preparando o território para um cenário futuro menos dependente dos royalties do petróleo. Banhada pela Baía de Guanabara e pelo Oceano Atlântico, Niterói busca converter sua vocação histórica nos setores naval, pesqueiro, turístico e offshore em negócios de alto valor agregado. Representando o prefeito Rodrigo Neves no encerramento, a vice-prefeita Isabel Swan enfatizou que o município reúne condições naturais e produtivas para integrar conservação ambiental e crescimento econômico, citando desde o polo industrial até o turismo de observação de baleias-jubarte. Na mesma linha, o secretário executivo Felipe Peixoto afirmou que a cidade assume protagonismo nacional ao colocar a sustentabilidade marinha no centro de sua agenda de desenvolvimento. LEIA MAIS: Tomorrow.Blue Economy reúne especialistas globais em Niterói Durante a programação, autoridades municipais destacaram que a aposta na chamada economia azul faz parte de um planejamento estrutural para diversificar a matriz produtiva local, preparando o território para um cenário futuro menos dependente dos royalties do petróleo. Banhada pela Baía de Guanabara e pelo Oceano Atlântico, Niterói busca converter sua vocação histórica nos setores naval, pesqueiro, turístico e offshore em negócios de alto valor agregado. Representando o prefeito Rodrigo Neves no encerramento, a vice-prefeita Isabel Swan enfatizou que o município reúne condições naturais e produtivas para integrar conservação ambiental e crescimento econômico, citando desde o polo industrial até o turismo de observação de baleias-jubarte. Na mesma linha, o secretário executivo Felipe Peixoto afirmou que a cidade assume protagonismo nacional ao colocar a sustentabilidade marinha no centro de sua agenda de desenvolvimento.

Inovação tecnológica, incentivo financeiro e cooperação global

O intercâmbio de experiências internacionais deu o tom aos principais painéis do evento, organizado pelo Grupo iCities com chancela da Fira Barcelona. O diretor do Decade Collaborative Centre for Sustainable Ocean Economy — órgão vinculado à Década do Oceano da ONU —, Raffaele Mancini, apresentou as diretrizes do modelo adotado em Barcelona, que enxerga o oceano como capital natural e exige metas rigorosas de restauração de ecossistemas até 2030. Já a costarriquenha Cynthia Barzuna, do World Resources Institute (WRI), aprofundou o debate sobre governança oceânica, enquanto a cineasta Lygia Barbosa, da Liga das Mulheres pelo Oceano, trouxe a perspectiva das comunidades costeiras e da cultura marítima.



No campo prático dos negócios e da infraestrutura, a modernização dos portos ganhou destaque com a apresentação de Miryam Saade Hazin, da Cepal, que detalhou o uso de inteligência artificial, Big Data e gêmeos digitais para otimizar operações portuárias e reduzir custos logísticos. A academia também marcou presença por meio de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF), que exibiram projetos de biotecnologia baseados em macroalgas e sistemas de rastreamento para ativos offshore. Além disso, o combate à poluição plástica foi apontado por lideranças do World Ocean Council como uma urgência que demanda redesign de embalagens e políticas públicas mais firmes.



Um dos pontos altos da programação foi o lançamento do Prêmio Salto Azul, promovido pela OceanPact em parceria com a Katapult Ocean. A iniciativa vai destinar US$ 100 mil para impulsionar projetos inovadores voltados aos oceanos na América Latina e no Caribe, com inscrições abertas até fevereiro de 2027. Paralelamente aos debates técnicos sobre descarbonização e descomissionamento de embarcações, o evento aproximou a população da temática marítima por meio de uma agenda cultural e gastronômica gratuita, que contou com aula-show da chef Flávia Quaresma, apresentações musicais e o espetáculo de encerramento encenado pelos jovens bailarinos do Ballet Jovem de Niterói.