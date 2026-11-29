Niterói: Clin foi responsável pela limpeza e conservação do espaço durante a montagem, a realização e a desmontagem do evento - Divulgação/Ascom

Niterói: Clin foi responsável pela limpeza e conservação do espaço durante a montagem, a realização e a desmontagem do eventoDivulgação/Ascom

Publicado 29/11/2026 01:00

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) contabilizou o recolhimento de 150 quilos de resíduos recicláveis ao longo da terceira edição do Tomorrow Blue Economy . O congresso internacional, sediado na recém-inaugurada Arena Niterói nos dias 25 e 26 de novembro, contou com o suporte operacional completo da estatal, que atuou desde a fase de montagem das estruturas até a desmontagem final, assegurando a zeladoria e a conservação de todo o complexo. Para viabilizar a destinação adequada do lixo gerado pelos participantes, a empresa instalou dez contêineres com capacidade de 240 litros cada, dedicados exclusivamente ao acondicionamento de materiais passíveis de reciclagem.





Paralelamente ao trabalho logístico de limpeza urbana, a presença da companhia no fórum teve um forte viés pedagógico. A equipe técnica montou um estande interativo de educação ambiental aberto aos visitantes do evento. No espaço, o público teve acesso a peças e objetos confeccionados a partir do reaproveitamento criativo de insumos que originalmente teriam como destino os aterros sanitários. Os monitores também apresentaram informações detalhadas sobre os danos causados pelo descarte irregular de resíduos nos ecossistemas urbanos e marinhos, reforçando a importância da separação correta do lixo doméstico e comercial como hábito cotidiano. LEIA MAIS: Tomorrow.Blue Economy reúne especialistas globais em Niterói Paralelamente ao trabalho logístico de limpeza urbana, a presença da companhia no fórum teve um forte viés pedagógico. A equipe técnica montou um estande interativo de educação ambiental aberto aos visitantes do evento. No espaço, o público teve acesso a peças e objetos confeccionados a partir do reaproveitamento criativo de insumos que originalmente teriam como destino os aterros sanitários. Os monitores também apresentaram informações detalhadas sobre os danos causados pelo descarte irregular de resíduos nos ecossistemas urbanos e marinhos, reforçando a importância da separação correta do lixo doméstico e comercial como hábito cotidiano.

Compromisso sustentável e protagonismo de Niterói na economia do mar

Para a direção da empresa pública, integrar a estrutura de um congresso de alcance global consolida as políticas ambientais que vêm sendo executadas no município. O presidente da Clin, Acílio Borges, destacou que a participação ativa no encontro reflete o alinhamento da companhia com a agenda de preservação ecológica da cidade. Segundo o dirigente, a estatal tem ampliado constantemente seus investimentos em práticas sustentáveis, citando como exemplos a expansão dos roteiros de coleta seletiva pelos bairros, a intensificação das campanhas educativas e os projetos contínuos de reflorestamento, abastecidos por mudas cultivadas no próprio viveiro da instituição.



A atuação ambiental da companhia dialogou diretamente com a proposta central do Tomorrow Blue Economy, que transformou Niterói em ponto de encontro para autoridades governamentais, pesquisadores e lideranças do setor produtivo durante dois dias de debates. A programação foi estruturada em torno de quatro pilares estratégicos: resiliência costeira e sustentabilidade; economia azul e turismo; governança da água e marcos regulatórios; além de portos, estaleiros e novas tecnologias navais.



Ao sediar um fórum dessa magnitude, o município fluminense reafirma sua posição de destaque no desenvolvimento da economia azul no país. A vocação marítima histórica da cidade, somada à força de sua indústria naval, à tradição da atividade pesqueira e à localização privilegiada frente ao setor de óleo e gás, coloca Niterói na linha de frente das discussões sobre como conciliar crescimento econômico, inovação tecnológica e proteção aos oceanos.