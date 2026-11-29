Niterói: Clin foi responsável pela limpeza e conservação do espaço durante a montagem, a realização e a desmontagem do eventoDivulgação/Ascom
Paralelamente ao trabalho logístico de limpeza urbana, a presença da companhia no fórum teve um forte viés pedagógico. A equipe técnica montou um estande interativo de educação ambiental aberto aos visitantes do evento. No espaço, o público teve acesso a peças e objetos confeccionados a partir do reaproveitamento criativo de insumos que originalmente teriam como destino os aterros sanitários. Os monitores também apresentaram informações detalhadas sobre os danos causados pelo descarte irregular de resíduos nos ecossistemas urbanos e marinhos, reforçando a importância da separação correta do lixo doméstico e comercial como hábito cotidiano.
Compromisso sustentável e protagonismo de Niterói na economia do mar
A atuação ambiental da companhia dialogou diretamente com a proposta central do Tomorrow Blue Economy, que transformou Niterói em ponto de encontro para autoridades governamentais, pesquisadores e lideranças do setor produtivo durante dois dias de debates. A programação foi estruturada em torno de quatro pilares estratégicos: resiliência costeira e sustentabilidade; economia azul e turismo; governança da água e marcos regulatórios; além de portos, estaleiros e novas tecnologias navais.
Ao sediar um fórum dessa magnitude, o município fluminense reafirma sua posição de destaque no desenvolvimento da economia azul no país. A vocação marítima histórica da cidade, somada à força de sua indústria naval, à tradição da atividade pesqueira e à localização privilegiada frente ao setor de óleo e gás, coloca Niterói na linha de frente das discussões sobre como conciliar crescimento econômico, inovação tecnológica e proteção aos oceanos.
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