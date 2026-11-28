Niterói: programação contará com oficina de bicicletas, música ao vivo, atendimentos e orientações, corte de cabelo e sorteio de bicicletas, além de outras atividades - Divulgação/Ascom

Niterói: programação contará com oficina de bicicletas, música ao vivo, atendimentos e orientações, corte de cabelo e sorteio de bicicletas, além de outras atividadesDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 08:15

O Circuito Social Pedalar Niterói chega aos Condomínios Zilda Arns I e II, no Fonseca, Zona Norte de Niterói. O evento, que acontece neste sábado (28), das 9h às 14h, reúne mobilidade urbana, cultura, lazer e inclusão social em uma programação pensada para a comunidade. A iniciativa é promovida pelo Projeto Social Pedalar, em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF), da Secretaria da Mulher (SMMU), da Secretaria de Participação Social (SEMPAS), da Secretaria de Saúde (SMS), da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), da Secretaria de Direitos Humanos (SMDH) e da CLIN.

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A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, destaca a importância de realizar a ação no território. “O Circuito Social Pedalar no Zilda Arns I e II é mais uma oportunidade de levar os serviços públicos para ainda mais perto dos moradores e de promover um dia de integração, lazer e cultura para as famílias. É muito importante proporcionar momentos como esse, que valorizam a comunidade e mostram que o cuidado com as pessoas é parte fundamental das políticas habitacionais.”, disse.



A programação contará com oficina de bicicletas, música ao vivo, atendimentos e orientações, corte de cabelo e sorteio de bicicletas, além de outras atividades. Voltado para adultos, crianças, jovens e moradores da região, o evento utiliza a bicicleta como ferramenta para incentivar hábitos saudáveis, promover autonomia e ampliar o acesso à mobilidade ativa. O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressalta que a ação também aproxima as políticas públicas do cotidiano da população.



“Construir uma cidade mais democrática passa por ampliar as oportunidades de deslocamento, trabalho, lazer e convivência da população. A bicicleta tem um enorme potencial nesse sentido. Ao participar de uma atividade que leva formação, serviços públicos e ações culturais para dentro das comunidades, valorizando seus moradores e sua diversidade, aproximamos a política cicloviária da realidade cotidiana das pessoas. Essa articulação entre o poder público e as iniciativas da sociedade civil é fundamental para que a bicicleta cumpra plenamente seu papel social", afirmou.



A programação contará com oficina comunitária de mecânica de bicicletas, apresentação divertida do Mágico da Bicicleta, apresentação musical com contratação de grupo local e tenda de serviços da Prefeitura. Também estão previstos serviços sociais de corte de cabelo, trancistas, oficinas de turbante e varal comunitário, bem como serviços de limpeza e manutenção do espaço com contratação dos próprios moradores da comunidade, disponibilização de pontos de hidratação e mesa de frutas, sorteio de bicicletas e brinquedos infláveis.

Serviço



Circuito Social Pedalar no Zilda Arns I e II

Evento gratuito

Data: Sábado (21)

Horário: 9h às 14h

Local: Condomínios Zilda Arns I e II

Endereço: Rua Projetada, 230, Fonseca, Niterói