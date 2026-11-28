Niterói: programação contará com oficina de bicicletas, música ao vivo, atendimentos e orientações, corte de cabelo e sorteio de bicicletas, além de outras atividadesDivulgação/Ascom
A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, destaca a importância de realizar a ação no território. “O Circuito Social Pedalar no Zilda Arns I e II é mais uma oportunidade de levar os serviços públicos para ainda mais perto dos moradores e de promover um dia de integração, lazer e cultura para as famílias. É muito importante proporcionar momentos como esse, que valorizam a comunidade e mostram que o cuidado com as pessoas é parte fundamental das políticas habitacionais.”, disse.
A programação contará com oficina de bicicletas, música ao vivo, atendimentos e orientações, corte de cabelo e sorteio de bicicletas, além de outras atividades. Voltado para adultos, crianças, jovens e moradores da região, o evento utiliza a bicicleta como ferramenta para incentivar hábitos saudáveis, promover autonomia e ampliar o acesso à mobilidade ativa. O coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, ressalta que a ação também aproxima as políticas públicas do cotidiano da população.
“Construir uma cidade mais democrática passa por ampliar as oportunidades de deslocamento, trabalho, lazer e convivência da população. A bicicleta tem um enorme potencial nesse sentido. Ao participar de uma atividade que leva formação, serviços públicos e ações culturais para dentro das comunidades, valorizando seus moradores e sua diversidade, aproximamos a política cicloviária da realidade cotidiana das pessoas. Essa articulação entre o poder público e as iniciativas da sociedade civil é fundamental para que a bicicleta cumpra plenamente seu papel social", afirmou.
A programação contará com oficina comunitária de mecânica de bicicletas, apresentação divertida do Mágico da Bicicleta, apresentação musical com contratação de grupo local e tenda de serviços da Prefeitura. Também estão previstos serviços sociais de corte de cabelo, trancistas, oficinas de turbante e varal comunitário, bem como serviços de limpeza e manutenção do espaço com contratação dos próprios moradores da comunidade, disponibilização de pontos de hidratação e mesa de frutas, sorteio de bicicletas e brinquedos infláveis.
Evento gratuito
Data: Sábado (21)
Horário: 9h às 14h
Local: Condomínios Zilda Arns I e II
Endereço: Rua Projetada, 230, Fonseca, Niterói
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