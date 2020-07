Subsecretário de Estado de Saúde anuncia abertura de 10 leitos de UTI Covid-19 em Nova Friburgo

O subsecretário de Estado de Saúde, Gustavo Campos, anunciou a abertura de dez leitos de UTI exclusivos para tratamento de pacientes de Covid-19, no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo. A ampliação dos leitos foi confirmada na coletiva de imprensa realizada de forma on-line, nesta sexta-feira (24/07), da qual participaram o prefeito, Renato Bravo, e secretários municipais.



O vereador Sérgio Louback (PSC) participou na quinta-feira (23/07), no Rio de Janeiro, de reunião com o subsecretário. Na ocasião, foi discutida a situação da cidade, que está em fase de fechamento total, determinada por causa da alta taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19, com quase todos os dez leitos existentes na unidade pública ocupados, assim como um alto índice de internação nos hospitais particulares.



“Nesta quinta-feira enviamos medicação e equipamentos ao município e vamos conseguir profissionais para habilitar de oito a dez leitos, gerenciados pelo Governo do Estado, com isso a gente desafoga um pouco esse problema de leitos, em função do aumento de casos de Covid-19. E acredito até que o município consiga sair da Bandeira Vermelha”, afirmou o subsecretário.



Essa foi a segunda reunião solicitada em duas semanas pelo vereador para discutir a ampliação da atuação da Secretaria de Estado de Saúde (SES) no município:



“Estive no Rio para mais uma reunião para tratar da situação do número de leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, uma vez que a Prefeitura vem encontrando dificuldades, como a necessidade de contratação de mais profissionais e aquisição de medicamentos e insumos, para conseguir ampliar o atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã. Nela ficou definido que na próxima semana já será iniciada a implantação dos 10 leitos exclusivos, com a contratação dos profissionais e a gestão feitas pela SES”, informou Sérgio Louback.



Leitos do Hospital Municipal de Cordeiro também estão disponíveis



Também na reunião, o subsecretário, Gustavo Campos, informou que o atendimento de pacientes de Covid-19 da região pela rede pública de Saúde conta ainda com dez leitos exclusivos do Hospital Municipal de Cordeiro. A cidade vizinha está finalizando um contrato com a Secretaria de Estado de Saúde para repassar a gestão dos leitos abertos em junho para o Estado.



Segundo a secretária Municipal de Saúde, Vânia Huguenin, na sexta-feira (17/07) foi iniciado o diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde, que deverá firmar contrato com o município e assumir a gestão da UTI, que atualmente é feita por uma empresa terceirizada, contratada por meio de licitação. Ainda de acordo com a secretária, nesta sexta-feira, Cordeiro tem apenas dois leitos de UTI ocupados.



Pelo sistema de regulação, caso não existam leitos disponíveis, tanto Nova Friburgo, como as demais cidades do entorno, podem ter os pacientes direcionados para atendimento em outros municípios que ainda tenham vagas disponíveis de UTI.