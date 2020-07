Bandeira Laranja entra em vigor na próxima semana em Nova Friburgo

A Secretaria de Estado de Saúde de Nova Friburgo divulgou nesta sexta-feira (24/07) a bandeira que estará em vigor na próxima semana. O cálculo para estabelecer qual o índice de isolamento já levou em consideração a nova métrica do Decreto 645/2020, que inclui quatro variáveis: a taxa de ocupação dos leitos de UTI; a taxa de ocupação dos leitos clínicos; o número de mortes por Covid-19 no município; e o número de casos confirmados da doença, sendo esta denominada de “taxa de positividade”.



Com isso, entre a segunda-feira (27/07) e o domingo (2/08) está permitido o funcionamento de todas as atividades econômicas, com restrições especificadas por setor, inclusive as hospedagens, instituições religiosas e academias, que foram liberadas a voltar às atividades na última semana, pelo decreto anterior, mas ainda não conseguiram estabelecer o funcionamento, em decorrência do fechamento total que está em vigor até o domingo (26/07).



As indústrias estão permitidas a funcionar com até 75% da capacidade; os setores de comércio e serviço podem abrir das 12h às 20h, de segunda à sexta-feira; os shoppings centers voltam com possibilidade de ampliar o horário de funcionamento das 10h às 22h; e os bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar das 7h à meia noite, com 50% da capacidade. O turismo também está permitido, inclusive com acesso de ônibus e vans.



De acordo com o novo decreto, cinco bandeiras foram estabelecidas para regulamentar as atividades, conforme o índice de risco, que varia entre muito alto (Bandeira Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde).