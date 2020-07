Mais 32 casos e duas mortes por Covid-19 confirmadas em Nova Friburgo

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo confirmou mais 32 casos e duas mortes por Covid-19 nesta sexta-feira (24/07). Segundo a atualização, o município registra agora 972 casos e 60 mortes pela doença. Os casos suspeitos são 72, com 17 pacientes internados e 51 pessoas em isolamento domiciliar, além de quatro óbitos que aguardam o resultado de exames.



O número de casos descartados está em 1.865 e os recuperados somam 437. As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença foram atualizadas e somam 203 casos, entre eles duas mortes.



A taxa de ocupação dos leitos no Hospital Municipal Raul Sertã e nos três hospitais particulares do município não foram divulgadas nesta sexta-feira. A Secretaria de Saúde está reestruturando as informações, uma vez que a ocupação dos leitos de UTI não será mais a única medida utilizada para determinar o índice de isolamento e o funcionamento das atividades econômicas.