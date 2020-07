Após troca de tiros, PMs apreendem veículo usado em homicídio no início do mês

Na tarde deste sábado (25/07), uma operação conjunta das equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, no bairro Alto do Floresta, levou a apreensão de um adolescente de 16 anos e de um veículo, usado em homicídio, na Estrada Fazenda da Laje Quando os PMs chegaram a localidade, houve troca de tiros e os suspeitos fugiram, com exceção do adolescente, que foi detido. Na ação foram apreendidos 65 tabletes de maconha e 533 papelotes de cocaína, deixados para trás durante a fuga.Com auxílio do adolescente, os policiais chegaram até o local onde estava escondido o veículo, modelo Jeep Renegade, que de acordo com os PMs, teria sido usado no crime ocorrido no início do mês. Dentro do carro ainda foi encontrado um revólver, calibre 38.Segundo a PM, o carro pertence a um traficante do Rio de Janeiro, que atua na localidade do Alto do Floresta.O menor, as drogas e o veículo foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.