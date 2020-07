Estado responde sobre equipamentos dos hospitais de campanha após o anúncio de desmobilização das unidades

Com o anúncio nesta segunda-feira (27/07) do secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, à Comissão de Saúde da Alerj, de que os hospitais de campanha serão provavelmente desmobilizados, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) respondeu, nesta terça-feira (28/07), sobre os equipamentos que estão nas unidades. Em Nova Friburgo, o hospital recebeu mobiliário para cem leitos e ainda encontra-se sem uso um tomógrafo, aparelho de raio-X portátil e computadores.



Segundo a SES, os equipamentos são bens do Governo do Estado e, por enquanto, permanecem nos hospitais de campanha, uma vez que é aguardada uma reavaliação de dados técnicos de número de casos novos de Covid-19 e da curva de óbitos, com a participação dos técnicos da Secretaria de Saúde e da Secretaria Extraordinária de Covid-19, antes que seja tomada uma decisão definitiva quanto ao fechamento das unidades.



“Quando as unidades forem desmobilizadas, os bens serão transferidos para unidades hospitalares da rede própria e para municípios do Estado do Rio de Janeiro. É possível transferir equipamentos para hospitais municipais. O Hospital Raul Sertã já recebeu da SES uma ampliação de dez leitos de UTI”, informou a SES sobre a possibilidade dos equipamentos do Hospital de Campanha de Nova Friburgo serem encaminhados para o hospital municipal.



Unidade de Nova Friburgo está entre as primeiras a serem desmontadas



Apesar de nunca terem recebido pacientes, os Hospitais de Campanha de Nova Friburgo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias deverão ser as primeiras a fechar, caso o Estado decida pela desmobilização. Segundo o secretário de Saúde, esses hospitais estão na retaguarda do atendimento. Com isso, os hospitais do Maracanã e de São Gonçalo, que estão abertos e prontos para receber pacientes, serão os últimos a fechar.



Segundo a SES, a epidemia está estabilizada no Rio de Janeiro e existem leitos próprios para o atendimento dos pacientes da Covid-19 em hospitais regulares da rede estadual, federal e dos municípios, além da possibilidade de contratação de leitos privados, em caso de necessidade.



“A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, nesta terça-feira (28/07), a taxa de ocupação, considerando todas as unidades da rede estadual destinadas à Covid-19, está em 21% em leitos de enfermaria e 47% em leitos de UTI. No total, na rede pública, 56 suspeitos ou confirmados de coronavírus aguardam transferência para leitos de internação, sendo 30 para enfermaria e 26 para UTI, que podem ser regulados para diferentes redes, seja ela municipal, estadual ou federal”, explica a SES.



O Estado ainda afirma não haver falta de leitos: “A fila de espera por leitos ocorre porque, para pacientes com comorbidades, a Central Estadual de Regulação busca vagas que contemplem todas as suas necessidades clínicas, garantindo a assistência especializada a cada caso”.