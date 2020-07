Homem é executado com tiros na cabeça no bairro Duas Pedras

Uma execução em plena luz do dia abalou moradores do bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, na tarde desta segunda-feira (27/07). Um homem, de 27 anos, foi morto à tiros na subida do Lazaretto. Segundo a PM, a vítima foi atingida duas vezes na cabeça e morreu no local.



O Corpo de Bombeiros esteve no local para atestar o óbito. O crime aconteceu na rua, o corpo da vítima foi encontrado caído na calçada, na subida para a localidade do Lazaretto, próximo à Avenida dos Ferroviários.



A Polícia Civil foi acionada e a equipe de perícia recolheu material para a investigação do caso, só depois o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo.



A PM não divulgou informações sobre o que teria motivado o crime. O caso foi registrado na 151º DP.