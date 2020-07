Nova Friburgo supera a marca de 500 recuperados da Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo confirmou mais três mortes Covid-19 nesta quarta-feira (29/07). Segundo a atualização, o município registra agora 1.118 casos, 41 a mais do que o último boletim, e 66 mortes pela doença. O boletim ainda traz a informação de 3.209 testes realizados.



Os casos suspeitos são 69, com 12 pacientes internados e 53 pessoas em isolamento domiciliar, além de quatro óbitos que aguardam o resultado de exames.



O número de casos descartados aumentou e está em 2.022 e os recuperados somam 503. As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença foram atualizadas e somam 225 casos, três a mais do que o último boletim, entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI do Hospital Municipal Raul Sertã continua em 70%, com sete dos dez leitos ocupados na unidade, que é referência no tratamento de pacientes de Covid-19. Já os leitos de enfermaria estão com 84,2% de ocupação, com 16 pacientes internados.



Apesar do comunicado da Secretaria de Estado de Saúde de abertura de mais 10 leitos exclusivos para Covid-19 no hospital municipal nesta semana, os novos leitos ainda não entraram na contagem da Secretaria Municipal de Saúde.



Na rede privada, o Hospital São Lucas apresenta 83,3% de ocupação de UTIs e 50% nos leitos de enfermaria; o Hospital Unimed, 20% na UTI e 42,8% na enfermaria; e o Hospital Serrano, está com os dois leitos de UTI disponíveis, sem nenhum paciente internado, e 28,6% nos leitos de enfermaria.



A taxa geral de ocupação aponta 50% dos leitos de UTi ocupados e 55,3% dos leitos de enfermaria.