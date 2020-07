Abertura de novos leitos no Hospital Municipal Raul Sertã em fase final

Com o anúncio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) sobre a abertura de 10 novos leitos de UTI, exclusivos para pacientes de Covid-19, no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, a prefeitura do município informou que a direção da unidade está providenciando o espaço físico e as instalações para que os leitos possam funcionar.



Não foi determinada data para abertura dos novos leitos, mas uma reunião foi realizada na última terça-feira (28/07), entre o prefeito Renato Bravo, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Braune, e um representante da SES, para acertar os detalhes finais da ampliação. Segundo a prefeitura, na ocasião, o representante do Estado fez uma visita às instalações da unidade municipal de saúde.



De acordo com a declaração do secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (29/07), no Rio de Janeiro, já foram encaminhados ao município equipamentos médico-hospitalares e medicamentos para tratamento da Covid-19. Ainda segundo o secretário, os profissionais para atuar na unidade já foram contratados.



Com a ampliação, o município passará a contar com 20 leitos de UTI exclusivos, além de 19 leitos de enfermaria, sendo oito deles equipados com respiradores para serem usados como unidade Semi-Intensiva.



De acordo com o último boletim Covid-19, o Hospital Municipal Raul Sertã está funcionando atualmente com 10 leitos de UTI, sendo que sete deles estão com pacientes, estando a taxa de ocupação em 70%. Já os leitos de enfermaria estão com 16 pacientes, 84,2% de ocupação. No município, apesar de entrar na contagem da prefeitura os leitos das três unidades particulares, o hospital municipal é a unidade referência no tratamento de pacientes de Covid-19.