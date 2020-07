Espaços públicos de Nova Friburgo receberão serviço de desinfecção por dois meses

Os bairros Centro, Cônego, Cascatinha e o distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, foram as primeiras localidades a receber o serviço de desinfecção de áreas públicas, iniciado nesta quinta-feira (30/07). A ação faz parte de uma parceria entre a Prefeitura e a concessionária Águas de Nova Friburgo e será realizada durante dois meses nos bairros da cidade.



Segundo a concessionária, a sanitização será executada principalmente em áreas de maior concentração de pessoas, com objetivo de reduzir os riscos de contaminação do novo coronavírus.



A concessionária fará a desinfeção de diversas áreas do município utilizando uma solução composta por hipoclorito de sódio, que possui eficácia comprovada no combate à doença. Com apoio de um caminhão basculante, serão disparados nos espaços públicos cerca de dez mil litros da substância por dia.



“O plano é alcançar o máximo de locais com maior acesso de pessoas, como pontos de ônibus e vias mais movimentadas”, destaca a gerente de Operações da concessionária, Danielle Moreira.