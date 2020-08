Acidente entre carro e caminhão deixa RJ-116 em sistema de Siga e Pare

Uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão, na tarde desta segunda-feira (3/08), na RJ-116, altura de Cachoeiras de Macacu, deixou uma pessoa ferida. Por conta do acidente, o trecho, na altura do quilômetro 49,5, está em sistema de Siga e Pare.



Segundo a Rota 116, concessionária que administra a rodovia, uma vítima foi socorrida para o hospital em Cachoeiras de Macacu. O sistema seguirá até a retirada dos veículos da pista. As equipes da concessionária estão no local orientando o trânsito.