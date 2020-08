Música clássica, música popular, contação de história, oficinas e muito mais, ode Nova Friburgo se adaptou ao novo momento e traz uma grande programação no formatoem sua edição 2020. O evento acontece entre esta quarta-feira (5/08) e o domingo (9/08), com organização da Stretto Eventos e conteúdo transmitido diariamente, entre 10h e 23h, pelo site Dellarte , onde também é possível conferir toda a programação Esta edição é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio (Sececrj), que liberou recursos via Lei Estadual de Incentivo à Cultura para patrocinar os festivais de Nova Friburgo e Petrópolis e conta com empresas patrocinadoras e o apoio institucional das prefeitura dos dois municípios. Segundo a Secretaria, até o momento, em 2020, são 22 projetos incentivados com valor total de R$ 23 milhões.Serão mais dedurante, com ações educativas, música clássica, conteúdos didáticos, diálogos musicais, MPB, samba, orquestras e balés internacionais, jazz e instrumental. Entre as atrações estão shows dos cantores João Bosco e Roberta Sá, assim como talentos da Serra, que também são sucesso, como Tatila Krau e Manu Cordeiro.“É importante ver um evento tradicional sendo realizado mesmo num período de pandemia proporcionando trabalho para os profissionais de cultura. Estamos conseguindo a liberação dos patrocínios via renúncia fiscal com muito planejamento, seguindo um trabalho transparente e correto”, disse Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio.A programação será ancorada pelo compositor Tim Rescala e a violinista Priscila Rato, direto do estúdio no Rio, convocando as apresentações (pré-gravadas, para garantir a qualidade do som) e interações (ao vivo) de grandes artistas, num desfile de obras que vão da renascença ao jazz e à MPB, além de incríveis espetáculos de dança.