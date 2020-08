Mais 56 casos e quatro mortes por Covid-19 confirmados em Nova Friburgo nas últimas 24 horas

A atualização dos casos de Covid-19 e da taxa de ocupação dos leitos hospitalares da Secretaria de Saúde de Nova Friburgo traz nesta terça-feira (3/08) a confirmação de mais 56 casos e quatro mortes pela doença. O município registra agora 1.354 casos positivos e 73 óbitos.



Os casos suspeitos aumentaram para 77, com 18 pacientes internados e 55 pessoas em isolamento domiciliar, além de quatro óbitos que aguardam o resultado de exames. O número de casos descartados está em 2.413 e os recuperados somam 609.



As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença foram atualizadas e somam 240 casos, três a mais do que o último boletim, entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



Segundo o boletim, a unidade municipal que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus continua com 50% da taxa de ocupação dos leitos de UTI, com 10 dos 20 leitos ocupados, e 63,1% dos leitos de enfermaria, com 12 pacientes internados.



Na rede privada, o Hospital São Lucas registra hoje 83,3% de ocupação de UTIs e 55,5% nos leitos de enfermaria; o Hospital Unimed está com 50% na UTI e 85,7% na enfermaria; e o Hospital Serrano, está com 50% de ocupação dos leitos de UTI e 57,1% nos leitos de enfermaria.



A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI é de 55,3%. Já os leitos de enfermaria apresentam 67,1%.