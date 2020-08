Osório Júnior Tardin é o novo secretário de Turismo de Nova Friburgo

O prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, anunciou nesta terça-feira (4/08) o novo secretário Municipal de Turismo. Quem assume a pasta é o técnico em Turismo e Hospitalidade, Osório Júnior Tardin.



Segundo o comunicado, Osório é servidor efetivo do município e assume a Secretaria no lugar do empresário de eventos, Ricardo Reis, que agora passa a gerenciar a assessoria de Projetos Especiais, que está ligada diretamente ao gabinete do prefeito.



Sobre o currículo do novo secretário, a Prefeitura divulgou que ele já fazia parte do quadro da Secretaria de Turismo desde 2010 e, em 2018, assumiu a Subsecretaria de Turismo e Marketing com atividades voltadas principalmente à elaboração de projetos, da promoção turística e de eventos municipais.



Ainda de acordo com a nota, Osório Tardin também é técnico em Guia de Turismo Regional/ Nacional/ América do Sul, com atuação junto à diversas agências e operadoras de turismo de Nova Friburgo e região e atualmente está no último período da graduação em Tecnologia em Gestão de Turismo.