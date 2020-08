Policial Civil de Bom Jardim morre em acidente na RJ-116

O policial civil Diogo Almeida de Albuquerque, de 33 anos, morreu em um acidente entre a viatura que dirigia e uma carreta prancha, na tarde desta terça-feira (4/08), na RJ-116. Segundo a Rota 116, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no quilômetro 102, na saída do município de Bom Jardim, próximo a um posto de combustíveis.



O policial estava sozinho e chegou a ser socorrido pela ambulância socorro do Hospital de Bom Jardim, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era do Rio de Janeiro e estava lotado na 158ª DP (Bom Jardim).



Por conta do acidente a rodovia ficou interditada em ambos os sentidos das 17h às 20h. A equipe da perícia esteve no local e, após a análise, foi feito o guinchamento da viatura e do caminhão pela concessionária, assim como a limpeza da pista. Durante a interdição, o trânsito foi desviado pelo posto de combustíveis.