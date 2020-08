Desdobramento da operação entre a Polícia Civil de Minas Gerais e PMs de Nova Friburgo leva a mais uma prisão

Policiais civis de Minas Gerais e policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, prenderam nesta terça-feira (4/08), no distrito de Amparo, em Nova Friburgo, um homem de 36 anos, que estava foragido da Justiça e é acusado de chefiar a, que atuava na Região Sudeste. A prisão do foragido é um desdobramento da operação realizada no dia 1º deste mês entre as forças de segurança dos dois estados O criminoso estava escondido em uma residência na Rua Professora Hercília Gripp, em Amparo. Ele estava armado e chegou a ameaçar disparar contra os policiais ao perceber a aproximação. Um tiro de aviso foi dado pelos policiais, garantindo a rendição do suspeito e ninguém ficou ferido.Com o foragido foram apreendidos três celulares, um revólver calibre 38 e munições. Contra ele existem quatro mandados de prisão. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).O proprietário do imóvel também foi detido na ação e encaminhado à delegacia. Com ele foram apreendidos R$ 20 mil em dinheiro e um cheque de R$ 750. Ele prestou depoimento e foi autuado por esconder um foragido da Justiça, mas responde em liberdade. Os valores encontrados com ele continuam apreendidos.