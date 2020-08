Foi inaugurado em Nova Friburgo nesta terça-feira (11/08) a obra de expansão do prédio anexo do Hospital Municipal Raul Sertã. No valor de R$ 4 milhões, o contrato, com previsão de conclusão em 15 meses, foi assinado em março de 2019. Segundo a Prefeitura, a nova estrutura abrigará 29 leitos de CTI; seis salas cirúrgicas; uma central de esterilização; dois elevadores; um repouso pós-anestésico (com oito leitos); salas de espera (de 38 metros quadrados), de repouso médico e administrativa.



A intervenção faz parte de um “pacotão de obras”, anunciado no ano passado pelo Executivo. Para as obras o município adquiriu R$ 26 milhões com a venda de ações da Energisa.



A obra foi iniciada em 2012, por meio do projeto “Somando Forças”, do Governo do Estado. De acordo com a prefeitura, a empresa vencedora da licitação abandonou a construção por motivo de falência e, devido à crise financeira do Estado do Rio, as obras foram paralisadas. Como a construção já estava licitada, a retomada pela gestão atual foi feita após a disponibilidade do recurso.



No entanto, o projeto original passou por algumas alterações, que segundo o prefeito Renato Bravo, foram necessárias para melhor funcionamento e estruturação do espaço.



Na cerimônia, que contou também com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcelo Braune, o prefeito Renato Bravo ainda anunciou que a partir do próximo mês os profissionais de enfermagem receberão um reajuste de 20%, retroativo a janeiro, por insalubridade.



“É uma alegria imensa para o município conceder este benefício a estes profissionais que dedicam suas vidas pela do próximo. Esta é uma notícia que gostaríamos de ter dado há mais tempo, mas, por questões orçamentárias, só foi possível neste momento”, disse Renato Bravo.