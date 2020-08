Ex-companheiro e um amigo são presos após forçarem vítima de violência doméstica a retirar denúncia

Os policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo identificaram, localizaram e prenderam o ex-marido de uma vítima de violência doméstica e um segundo homem, que seria amigo dele, pelo crime de coação, nesta segunda-feira (17/08). Segundo a vítima, a dupla a ameaçou e a forçou a ir à delegacia para retirar a denúncia feita contra o ex-companheiro.



Na especializada a vítima comunicou aos policiais civis que foi coagida a comparecer para renunciar ao registro de ocorrência por agressão, feito no domingo (16/08), contra o ex-marido, de 42 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com a vítima, o ex-companheiro havia pegado o seu celular e voltou a fazer contato nesta segunda-feira, informando que mandaria “um amigo” entregar o aparelho, desde que ela voltasse à Deam.



Ela foi acompanhada à delegacia pelo suposto amigo do ex-marido, que ficou aguardando no pátio que ela retornasse com o comprovante de retirada da queixa. Os agentes então acolheram à vítima e deram início ao procedimento para prender os dois autores do crime.



O amigo, de 54 anos, foi preso no entorno da delegacia pelos policiais da Deam e irá responder pelos crimes de Receptação e Coação no Curso do Processo, na forma da Lei Maria da Penha.



Em seguida, os policiais realizaram buscas e localizaram o ex-marido da vítima, que também foi detido. Ele vai responder pela denúncia anterior e pelo crime de Coação no Curso do Processo, também na forma da Lei Maria Penha.