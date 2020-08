Mais 55 casos e uma morte confirmados em Nova Friburgo

Com mais 55 confirmações, entre elas uma morte, Nova Friburgo registra, nesta terça-feira (18/08), 1.896 casos e 83 mortes por Covid-19, segundo a atualização do boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Com testagem padrão, até o momento foram realizados 5.175 testes.



O número de casos suspeitos voltou a aumentar e agora somam 72, com 23 pacientes internados, 44 pessoas em isolamento domiciliar e cinco mortes, que ainda aguardam resultado de exames. O descartados são 3.207 e os recuperados somam 853.



As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença também foram atualizadas e somam 299 casos, cinco a mais do que o último boletim, entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



Segundo o boletim, o Hospital Municipal Raul Sertã, que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, está com 45% dos leitos de UTI ocupados, com nove dos 20 leitos com pacientes. Já os leitos de enfermaria estão hoje com 73,7% da ocupação, com 14 pacientes internados.



A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI aumentou de 60,5% para 65,8%. Já os leitos de enfermaria apresentam 45,6%.