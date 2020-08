A Rota 116, concessionária que administra a RJ-116, comunicou que um acidente com uma kombi com vários passageiros, no quilômetro 53,3, altura da Serra dos Três Picos, em Cachoeiras de Macacu, deixou vítimas no início da tarde desta quarta-feira (19/08).



Segundo a concessionária, o veículo perdeu o freio e colidiu no trecho da rodovia que está em sistema de “Siga e Pare” desde outubro do ano passado, para a realização de obra de contenção por causa do deslizamento que ocorreu naquele período.



Ainda não há informações sobre mortes ou quantas pessoas ficaram feridas no acidente.



Ainda de acordo com a concessionária, o local ficou interditado em ambos os sentidos por cerca de meia hora. A liberação das pistas aconteceu por volta das 14h20.