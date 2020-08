A partir desta segunda-feira (24/08) entra em vigor em Nova Friburgo a Bandeira Amarela. Essa é a segunda fase com maior flexibilização no município, abaixo somente da Bandeira Verde, quando todos os setores poderão funcionar sem restrições de capacidade. Para o comércio, essa fase permite uma boa ampliação, sendo permitido o funcionamento de segunda-feira à sábado, das 10h às 20h.



Conforme as novas regras de flexibilização, atualizadas na última sexta-feira (21/08), a nova bandeira irá vigorar por 14 dias, ou seja, até o dia 6 de setembro, quando uma nova avaliação será feita para determinar qual a fase e medidas seguintes.



Como a Secretaria Municipal de Saúde atualiza ao boletim Covid-19 somente de segunda à sexta-feira, os últimos dados sobre a doença no município são de 2.098 casos positivos e 90 mortes. Além disso, a taxa geral de ocupação dos leitos hospitalares mostram que Nova Friburgo encerrou a semana com 60% dos leitos de UTI e 52,9% dos leitos de enfermaria ocupados.



Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde deverá informar quais foram as taxas de ocupação do final de semana.



A ocupação de leitos de UTI e enfermaria, assim como o número de mortes por Covid-19 no município e o número de casos confirmados da doença, sendo esta denominada de “taxa de positividade”, são as variáveis usadas no novo sistema de avaliação de risco adotado desde o mês passado pelo município para determinar qual a fase de isolamento social em vigor.



Cada bandeira representa um percentual de risco, que varia entre muito alto (Roxa); alto (Vermelha); moderado (Laranja); baixo (Amarela); e muito baixo (Verde). O risco muito alto, por exemplo, significa que as variáveis estão em fase crítica.