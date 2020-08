Policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, de Nova Friburgo, fizeram duas batidas na última sexta-feira (21/08) e prenderam três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. Nas ações foram apreendidos 1.305 unidades de cocaína, pesando 3,087 quilos; e 276 unidades de maconha, chegando a 1,629 quilo.



O primeiro suspeito, um homem de 22 anos, foi abordado na Praça Primeiro de Março, no bairro Vilage, com ele foram apreendidos dois tabletes de maconha. Os PMs chegaram até o suspeito após uma denúncia de tráfico na localidade.



Com a prisão, eles foram informados sobre um casal que também atuava no tráfico, sendo realizada então uma busca na residência informada, no bairro São Cristóvão, no distrito de Conselheiro Paulino.

No local, um casal foi preso, um homem de 45 anos e uma mulher, de 41. Na casa foram encontrados mais de quatro quilos de drogas, além de duas balanças de precisão e material para embalagem de drogas.



O trio foi encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado, e depois transferidos para uma unidade prisional no Rio de Janeiro. As drogas foram apreendidas e enviadas para análise.