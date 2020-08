A Secretaria dede Nova Friburgo publicou um questionário que tem como objetivo realizar umdos artistas, agentes culturais, produtores, técnicos, entre outras pessoas envolvidas com a produção cultural no município, assim como espaços e instituições do setor, em situação de, em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações servirão para criar o Cadastro Municipal de Cultura (CMC).Segundo a Secretaria, as informações coletadas só serão compartilhadas com órgãos vinculados à Lei Federal, que estabelece o repasse de valores para ações emergenciais dedurante o estado de Calamidade Pública, em função da pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, o acesso aos dados está vedado aos demais órgãos da administração municipal.O questionário poder ser respondido até o dia 10 de setembro. No levantamento são pedidas informações sobre as atividades realizadas e qual a situação atual, se as mesmas foram paralisadas ou reduzidas em decorrência das medidas restritivas impostas no enfrentamento à pandemia. Além disso, é preciso informar quais as principais fontes de renda das atividades, se por meio venda de ingressos ou se a mesma foi contemplada em algum edital, seja municipal, estadual ou federal, entre outras informações.São três anexos, que devem ser preenchidos por todos os envolvidos com o setor que sejam residentes ou cujos espaços e instituições estejam situados no município. O cadastro não assegura o recebimento dos benefícios que serão destinados ao setor pela Lei Aldir Blanc, mas irão colaborar com a solicitação do auxílio.A Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020 (parcialmente alterada pela Lei 14.036/2020), estabelece o repasse pela União dos valores que serão aplicados pelos estados, Distrito Federal e pelos municípios, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural.