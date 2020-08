A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo atualizou as informações do boletim Covid-19 nesta segunda-feira (24/08) e divulgou as taxas de ocupação dos leitos hospitalares do final de semana. Com mais 56 confirmações, o município registra agora 2.154 casos positivos e 93 mortes. Com testagem padrão, até o momento foram realizados 5.769 testes.



As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença também foram atualizadas e somam 325 casos, sete a mais que o último boletim, entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



O número de casos suspeitos diminuiu de 79 para 60, com oito pacientes internados, 47 pessoas em isolamento domiciliar e cinco mortes, que ainda aguardam resultado de exames. Os descartados são 3.582 e os recuperados somam 969.



Segundo o boletim, o Hospital Municipal Raul Sertã, que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, está com 40% dos leitos de UTI ocupados, com sete dos 20 leitos com pacientes. Já os leitos de enfermaria estão com 89,5% da ocupação, com 17 pacientes internados.



A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI está hoje em 47,5%. Já os leitos de enfermaria apresentam 51,5%. No sábado (22/08) essa taxa foi de 52,5% dos leitos de UTI e 55,9% na enfermaria. E no domingo (23/08), estava em 45% dos leitos de UTI e 55,9% dos leitos de enfermaria.