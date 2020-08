Com dez prisões no mês de julho, Deam Nova Friburgo é destaque entre as especializadas

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo foi a primeira colocada na lista de produtividade operacional, compilada pelo Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), no mês de julho. Pela avaliação, a especializada do município efetuou dez prisões no período, sendo destaque entre outras unidades com o mesmo porte.



Foram avaliadas unidades de todo o estado. No quesito que reúne delegacias com média de até 200 registros de ocorrência, a Deam Nova Friburgo lidera, com um aumento de 12,25% nas prisões. Em segundo lugar fica a Delegacia de Rio Bonito, com 9 prisões, e empatadas em terceiro estão as delegacias de Itatiaia e Paraíba do Sul, ambas com sete prisões no período.