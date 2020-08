Alunas do Espaço da Moda de Nova Friburgo são selecionadas para mentoria internacional

As alunas do Espaço da Moda da Firjan/ Senai em Nova Friburgo, Beatriz Possati Cunha e Christine Santos de Souza, foram escolhidas para ingressar no novo programa de mentoria da Dior, marca francesa de alta-costura de reconhecimentos internacional. Elas integram um grupo de 500 mulheres de diversas partes do mundo que participam do Programa de Educação para Liderança Feminina e Sustentabilidade.



Esta é a primeira vez que o Brasil participará do programa. Ao todo serão nove estudantes de diversos lugares do país selecionadas através de convite especial da Dior às participantes do WorldSkills, maior competição de educação profissional do mundo.



A friburguense Beatriz Possati Cunha é aluna do curso Técnico de Produção de Moda, ela tem 24 anos e acredita que a participação no programa marcará sua vida.

“É muito mais do que um boom no currículo. Poder vivenciar uma empresa deste tamanho, trocar informações com pessoas de diversos países e aprender com profissionais da Dior vai ampliar as minhas possibilidades e ajudar a enxergar oportunidades além da nossa bolha”, comemora Beatriz.

Beatriz Possati Cunha tem 24 anos e é aluna do curso Técnico de Produção de Moda - Divulgação Christine Santos de Souza tem 20 anos e é estudante do curso de Modelista. Já a friburguensetem 20 anos e é estudante do curso de

“É uma oportunidade única e fantástica, que dá grande valor ao currículo de qualquer profissional. Para ajudar na construção da minha própria jornada, ter contato com mentores da Dior, que chegaram ao topo da carreira, é muito mais do que imaginei, é a realização de um sonho. Indescritível”, garante Christine.

Durante 10 meses, as jovens receberão conteúdos on-line baseados em pilares como autonomia, inclusão, criatividade e sustentabilidade. Os cursos são ministrados por professores de instituições internacionais renomadas, como a Central Saint Martins, em Londres; Bocconi University, em Milão; e CentraleSupélec e HEC, em Paris.



Para conclusão do Programa, as participantes deverão desenvolver projetos no plano local que apoiem o empoderamento e a emancipação de jovens mulheres. As melhores práticas serão incentivadas pela Dior e pelo grupo LVMH.



A intenção da marca francesa é permitir que as participantes ganhem conhecimento, desenvolvam autonomia e tornem-se líderes do amanhã, contribuindo para a construção de um futuro responsável baseado na igualdade de gênero. Um diálogo único e solidário baseado na ajuda e companheirismo de outras mulheres para a transmissão de conhecimentos para um futuro mais responsável e sustentável.



Criado em 2017, o Women@Dior já treinou milhares de mulheres em mais de 20 países. As participantes são selecionadas dentro das melhores escolas de negócios, engenharia, arte e moda, como o Espaço da Moda da Firjan/ Senai (centro de referência no setor no Rio de Janeiro).



Para Milena Cariello, coordenadora de Educação Profissional do Espaço da Moda, a participação das alunas serve como reconhecimento do trabalho de qualidade feito pela equipe de instrutores e chancela a excelência na formação profissional executada ao longo dos anos.



“Ver uma grife de alta-costura como a Dior selecionando alunas da nossa escola é um momento singular. O programa não escolhe apenas profissionais que desenvolvem peças de moda, mas pessoas que além de competências técnicas pensam no futuro, no papel da mulher na sociedade, que defendam valores de igualdade e sustentabilidade. Isso mostra que contribuímos para a formação de profissionais conscientes das questões atuais. É uma grande conquista para o Espaço da Moda e, principalmente, para o Polo de Moda de Nova Friburgo”, comemora a coordenadora.