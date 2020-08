Adoecimento de profissionais de Saúde reduz quadro de médicos do Hospital Municipal Raul Sertã

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo atualizou as informações do boletim Covid-19 nesta sexta-feira (28/08). Com a confirmação de mais um caso positivo entre os profissionais da área de Saúde, o número de contaminados chega hoje a 338, além das duas mortes, que foram registradas nos meses de maio e julho.



Ainda nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um comunicado sobre a redução do número de médicos no quadro do Hospital Municipal Raul Sertã, por adoecimento dos profissionais. Ainda de acordo com a Secretaria, nesta data, um médico clínico geral estaria atuando na unidade, mas atendendo somente emergências. Já as demais especialidades, como ortopedia e pediatria, não sofreram alterações.



Como alternativa, a Secretaria orienta que as pessoas que necessitam de atendimento para casos que não estejam relacionados ao novo coronavírus, se dirijam a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), em Conselheiro Paulino.



O boletim Covid-19 de hoje traz ainda a confirmação de mais 58 casos positivos, somando agora 2.356, e mantém o registro de 100 mortes. Já os casos suspeitos são 76, com 22 pacientes internados, 51 pessoas em isolamento domiciliar e três mortes, que ainda aguardam resultado de exames.



Esta semana o município superou a marca de 6 mil testes e agora registra 6.237. O número de recuperados também foi atualizado e soma 1.060 confirmações. Já os descartados são 3.805.



Segundo o boletim, o Hospital Municipal Raul Sertã, que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, está com 45% dos leitos de UTI ocupados, com nove dos 20 leitos com pacientes. Já os leitos de enfermaria estão com 84,2% da ocupação, com 16 pacientes internados.



Já a taxa geral de ocupação dos leitos de UTI está hoje em 42,8%. Os leitos de enfermaria apresentam 51,5%.