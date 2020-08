Deam de Nova Friburgo cumpre mandado de prisão contra acusado de roubar posto de combustíveis

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo realizou uma operação nesta sexta-feira (28/08) para cumprimento de um mandado de prisão contra um homem, de 24 anos, acusado de roubar um posto de combustíveis em 2016. Ele foi detido por volta das 18h, no interior da Rodoviária Norte, no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo.



Segundo a especializada, o acusado, acompanhado de outro indivíduo, assaltou há quatro anos o Posto de Gasolina Delduque, em Monnerat, distrito do município de Duas Barras e estava foragido há pouco mais de um ano.

Na ocasião, o acusado, que estava na garupa de uma motocicleta, fingiu que iria abastecer e anunciou o assalto, sacando um revólver calibre 32 e ameaçando o frentista, que entregou toda a quantia de dinheiro que estava de posse. A dupla roubou aproximadamente R$ 350.



O mandado foi expedido pela Vara Única de Duas Barras e estabelece a prisão condenatória por roubo majorado, ou seja, com ampliação da pena pelo uso de arma de fogo e por se tratar de um delito com concurso de pessoas, uma vez que havia um segundo suspeito auxiliando o acusado.



No curso das investigações, a Deam descobriu que o acusado morava em Nova Friburgo e estava atualmente trabalhando em Teresópolis. Ele foi detido, sem resistência, e será encaminhado para o Sistema Prisional.