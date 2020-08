Prefeitura de Nova Friburgo dá continuidade a entrega de cestas básicas

A Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo dá continuidade a quarta fase da entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro e, na próxima semana, entre os dias 8 e 10. A ação faz parte das medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus e contempla as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.



Segundo a Secretaria, a entrega das cestas será feita conforme o número final dos cadastrados no CadÚnico e nome das escolas e número final do CPF do responsável pela matrícula escolar, com horários marcados. As cestas incluem ainda materiais para higienização e máscaras de proteção.



Nesta segunda-feira, 31, a entrega foi realizada em Olaria, na Via Expressa, das 8h às 16h, para moradores das localidades Alto de Olaria; Cônego; Cascatinha; Vargem Grande; e Granja do Céu. E para as famílias de alunos das escolas: E.M. São José; E.M. Cecília Meireles; E.M. Miguel Bittencourt; E.M. Patricia Sant Anna; CMEI Elza Melhorança; E.M. Professor Messias Teixeira; C.M. Dermeval Barbosa Moreira; E.M. Jornalista Américo Ventura Filho; Creche Maura Rodrigues; E.M. Professora Helena Coutinho; CMEI Carmem de Souza; E.M. Batista; CMEI Julia Irene; CMEI Augusta Horn; E.M. Bela Vista; CMEI Maria Mafort; e EEM Amâncio Azevedo.



Nesta terça-feira, 1º de Setembro, das 9h às 12h, a entrega será realizada no distrito de Lumiar, na Escola Municipal Acyr Spitz, para moradores cadastrados no CadÚnico das localidades Rio Bonito; Boa Esperança; Macaé de Cima; Stucky; Galdinópolis; Vargem Alta; e Conjunto 1, 2 e 3. E famílias de alunos das escolas CEFFA Flores; CMEI Maria Mouta; E.M. José A. Teixeira; EEM Manoel Peixoto; E.M. Vargem Alta; e E.M. Acyr Spitz.



Na quarta-feira, 2, das 9h às 12h, a entrega será na localidade de Salinas, no Instituto Ibelga, para para moradores cadastrados no CadÚnico de São Lourenço e Barracão dos Mendes. E para as famílias dos alunos da E.M. Rei Alberto; CMEI Dolores Sá Schuenck; E.M. José Macedo; E.M. Alcides Brantes; EEM Honório Tardin; E.M. Cypriano da Veiga; E.M. Florândia da Serra; E.M. Waldir de Carvalho; e E.M. Victorino de Toledo.



Na quinta-feira, 3, a entrega acontece em Conquista, no Campo de Futebol de Campo do Coelho, das 8h30 às 15h, para moradores de Vieira; Alto dos Vieira; Pilões; Cardinot; Campo do Coelho; Prainha; Córrego D’antas; Três Cachoeiras; Conjunto 6. E famílias dos alunos das escolas: E.M. Hermínia Condack; E.M. Vevey La Jolie; CMEI Othelina de Sá Martins Condack; e CMEI Elvira da Silveira.



Na sexta-feira, 4, a entrega será na Ponte da Saudade, na Escola Municipal Juscelino Kubitschek, das 13h30 às 16h, para os cadastrados no CadÚnico de Varginha; Parque Imperial; Alto do Mozer; E para as escolas E.M. Juscelino Kubistchek de Oliveira e CMEI Emília Adelaide Ferreira.



Também na sexta-feira, 4, será feita a entrega na localidade de Theodoro de Oliveira, no Posto de Saúde de Mury, das 8h30 às 12h, para os moradores de Debossan; Mury; e Alípio; e para das famílias dos alunos matriculados no CMEI Cantinho Feliz; E.M. João Vicente; CMEI Luz da Serra; e E.M. Maximilian Falck.



Na próxima semana, a entrega retorna na terça-feira, 8, no Cordoeira, na Rua da Feira do bairro Ypu, para os cadastrados no CadÚnico de Ypú; Perissé; Catarcione. E famílias de alunos do CMEI Conceição Abicalil; E.M. Dante Magliano; E.M. Claudir de Lima; E.M. Padre Rafael; CMEI Vereador Irineu Mineiro; e CMEI Jamile Constantino Klein.



Na quarta-feira, 9, são contemplados os cadastrados no CadÚnico do Centro, com entrega das 8h30 às 16h, na Praça do Suspiro, com CPF final entre 0 e 5 e famílias com alunos com o mesmo dígito final.



No Centro são contempladas as localidades: Baunes; Granja Spinelli; Paissandu; Vila Nova; Vila Amélia; Lagoinha; Tingly; Vale dos Pinheiros; e Village. E para famílias com alunos matriculados na E.M. Professor Meyer; E.M. Odette Penna Muniz; E.M. Jardel Hotz; CMEI Leda Tavares; JIM Elisa Uzeda; CMEI Professor Cortes Teixeira; CMEI João B. Faria; CMEI Padre Yabar; CMEI Princesa Izabel; E.M. Anna Moreira; e E.M. Santa Paula Frassinetti.



E encerrando a entrega no Centro, também na Praça do Suspiro, das 8h30 às 14h, na quinta-feira, 10, serão entregues as cestas para os cadastrados no CadÚnico com CPF final entre 6 e 9, assim como responsáveis pelos alunas com os documentos com os mesmos finais.