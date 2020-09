A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (1/09) o edital de licitação para aquisição de uma(castramóvel) para animais de pequeno porte, comoO processo está marcado para o dia 21, às 10h, na forma de pregão eletrônico, tendo como meta a compra do equipamento pelo menor preço. A estimativa do município de que sejam gastos cerca de R$ 120 mil na licitação.será destinado para atender as necessidades da. A aquisição deste equipamento é umados protetores de animais do município, tendo sido inclusive aprovada pela Câmara de Vereadores de Nova Friburgo uma lei, que leva o nome da cuidadora de animais Valéria Lima, que faleceu em junho, vítima de um câncer Com a aquisição do equipamento, o município atende Às determinações da lei, que ainda prevê a realização de palestras e distribuição de material educativo sobre os benefícios da castração, prevenção de doenças e de cuidados com os animais domésticos. Assim como informações sobre os crimes de abandono e maus-tratos.O edital pode ser retirado no site da Prefeitura ou no Portal de Compras Governamentais . Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones (22) 2522.0661, (22) 2522.0669, ramal 259, ou (22) 2523.1123 ou no e-mail pregaoeletronico.friburgo@gmail.com.