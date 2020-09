A Concessionária Rota 116 retomou nesta quarta-feira o serviço de recuperação asfáltica no trecho da RJ-116 em Nova Friburgo, no sentido Sul. O serviço está sendo realizado entre a Praça do Suspiro e o Paissandu, sendo orientado que os motoristas evitem circular pela Avenida Galdino do Valle Filho. A previsão é de que o asfaltamento em todo o trecho seja concluído ainda hoje.



Para o trabalho, uma faixa de rolamento da rodovia está interditada. Para orientar o tráfego de veículos durante o período em que homens, máquinas e caminhões estiverem atuando no trecho em obras, operadores de tráfego contratados pela concessionária, com auxílio de equipes da Autarquia de Trânsito de Nova Friburgo (Autran), estão atuando no local.



Assim como foi feito em agosto no trecho Norte, a restauração asfáltica compreende um trecho de aproximadamente dois quilômetros e faz parte de um pacote de intervenções programados pela concessionária. A retirada de parte do asfalto antigo começou ainda no mês passado, quando foi concluído o lado Norte, no início de agosto.