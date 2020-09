Comércio em Nova Friburgo pode funcionar no feriado de 7 de setembro

Os sindicatos do Comércio Varejista (Sincomércio) e dos Empregados no Comércio de Nova Friburgo emitiram nota nesta sexta-feira (4/09) informando que o comércio de Nova Friburgo está autorizado a funcionar no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira.



Segundo os sindicatos, a permissão está prevista na cláusula 18ª da convenção coletiva do setor e vale ainda para municípios vizinhos que fazem parte da área de abrangência das duas entidades. Entretanto, as empresas que decidirem funcionar no feriado precisam assinar um termo de adesão para formalizar a adesão à convenção.



“Os empresários devem formalizar termo de adesão à nossa convenção, com vistas a regulamentar o funcionamento em datas e horários diferenciados e a preservar os direitos trabalhistas”, acentua Braulio Rezende, presidente do Sincomércio e também da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.



Para Braulio Rezende, a abertura nos feriados, uma vez que existe a permissão para que o comércio funcione também nos feriados de Nossa Senhora Aparecida, em outubro, no Dia de Finados, da Proclamação da República e no feriado estadual pelo Dia de Zumbi dos Palmares, em novembro, pode ser uma forma de reduzir um pouco os prejuízos acumulados com o fechamento dos negócios por quase quatro meses em razão da pandemia.



“Nosso acordo dá liberdade de escolha aos empresários: são eles que optam por abrir ou não suas lojas. Quem abre costuma registrar bom movimento de vendas, mesmo porque Nova Friburgo é importante destino turístico e recebe muitos visitantes em feriados e fins de semana prolongados”, destaca o presidente.