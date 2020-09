Testes adquiridos com repasse antecipado do Legislativo já chegaram a Nova Friburgo

A Secretaria de Saúde decomunicou na última sexta-feira (4/09) o recebimento de, que foram adquiridos com recursos repassados de forma antecipada pela Câmara de Vereadores. Os testes serão usados no Hospital Municipal Raul Sertã, na Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro e no Laboratório da Unidade de Saúde Sílvio Henrique Braune, de acordo com o protocolo desenvolvido pela Secretaria.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os teste adquiridos são do tipo IGM/IGG bandas separadas/ imunofluorescência e dos R$ 500 mil repassados ao município pelo Legislativo . Ainda de acordo com a Secretaria, o restante do valor será destinado à compra de testes que fazem pesquisa de antígeno por imunofluorescência, com o resultado imediato, que estão na fase de cotação de preços.No comunicado, o município ainda informa que no momento, tendo sido feita a requisição à Secretaria Estadual de Saúde, que respondeu não ter autorização do Governo do Estado para repassar os testes para Secretaria Municipal de Saúde.