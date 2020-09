Primeira semana de convenções tem três confirmações de candidatura para a prefeito em Nova Friburgo

As convenções partidárias, que definem os candidatos que irão concorrer nas próximas eleições, acontecem este ano entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. Em Nova Friburgo, três partidos já realizaram as suas convenções e anunciaram candidaturas para o cargo de prefeito na primeira semana de reuniões.



O Avante realizou a convenção no dia 31 de agosto, sendo confirmada a candidatura do médico Arthur Mattar, tendo como vice o empresário José Motta. O partido não fez nenhuma coligação para o cargo majoritário até o momento.



Também no dia 31 de agosto, foi realizada a convenção do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), que lançou candidatura própria. Pelo partido, concorre o bancário e historiador Hugo Moreno, tendo como vice Acácio Herman.



E na última sexta-feira (4/09) aconteceu a convenção do Republicanos, que anunciou o atual vereador Johnny Maycon como candidato à prefeito, tendo como vice Mário Sérgio Abreu, mais conhecido como Doutor Serginho. O Republicanos também não anunciou nenhuma coligação para o cargo.



Este ano, além do adiamento da data das eleições por causa da pandemia de Covid-19, do dia 4 de outubro para 15 de novembro. E, no caso de cidades que tenham segundo turno, para o dia 29 de novembro, também está em vigor a Emenda Constitucional 97/2017, que veta as coligações para o cargo de vereador.



Com isso, os candidatos ao Legislativo de cada partido concorrem em chapa única. As coligações estão permitidas apenas para os cargos majoritários, como prefeito, senador, governador e presidente.