Nova Faol ainda não recebeu comunicado sobre diminuição do valor da passagem

Até a tarde desta terça-feira (8/09) a Prefeitura de Nova Friburgo não havia publicado a atualização do decreto que estabelece o valor da tarifa de ônibus no município. Na semana passada, a Câmara de Vereadores derrubou o reajuste concedido pelo município , retornando o preço da passagem paraPerguntada sobre a questão, a, empresa que está prestando o serviço de transporte coletivo na cidade por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o município e o Ministério Público, desde 2018, disse que aindada decisão.O Decreto Legislativo 622/2019, que considerana tarifa de ônibus do município, assim como o subsídio pago pela Prefeitura a empresa Nova Faol, foi sancionado também na semana passada por uma publicação feita pelo Legislativo no seu Diário Oficial.Agora a empresa aguarda a publicação da Prefeitura. No entanto, enquanto não é oficializado o novo valor, continua sendo cobrada a tarifa de R$ 4,20, que está em vigor desde 17 de agosto de 2019.