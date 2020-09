Três jovens ficam presos em incêndio na trilha da Pedra Riscada

Um incêndio na tarde desta segunda-feira de feriado (7/09) na Área de Proteção Ambiental (APA) de Macaé de Cima, na Trilha da Pedra Riscada, no distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, impediu que três jovens descessem do local, sendo necessária a ação da equipe de plantão da unidade de conservação.



Por meio de uma mensagem de WhatsApp, a administração da APA Macaé de Cima ficou sabendo da situação dos jovens, que haviam subido a Trilha da Pedra Riscada, mas não conseguiam sair, porque o incêndio atingiu o início da passagem.



Por volta das 14h30, duas guardas-parque da unidade de conservação foram até o local e iniciaram as buscas e o trabalho de combate às chamas. Elas localizaram o trio por volta das 16h e efetuaram o resgate com segurança e a avaliação da saúde dos rapazes.

Guardas-parque atuaram no resgate e no combate às chamas na APA Macaé de Cima - Divulgação abafadores e bombas costais de água, deram sequência ao combate ao incêndio, que foi totalmente extinto por volta das 17h.



Segundo Ricardo Voivodic, gestor da unidade de conservação, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, sendo inicialmente solicitado o apoio do helicóptero da corporação, mas o trabalho realizado pelas equipe da unidade foi árduo e os jovens foram localizados sem nenhum ferimento, sendo então cancelado o apoio.



Ainda de acordo com o gestor, nesta terça-feira (8/09), as equipes retornaram ao local para avaliar o dano. O incêndio atingiu uma área de 15 mil metros quadrados, composta em sua maior parte por pastagens e capim, apenas uma área de borda da vegetação nativa foi queimada.



Não há informações sobre o que teria causado o incêndio. Segundo Ricardo, como o local é muito acessado por turistas, existe a possibilidade de vandalismo ou apenas incêndio acidental. Outra suspeita é sobre a colocação de fogo em vegetação, uma vez que área já foi incendiada outras duas vezes em anos anteriores.