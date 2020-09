Preso por tentativa de feminicídio ao agredir a cunhada com uma foice em Nova Friburgo

Um homem de 41 anos foi preso pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, na noite desta terça-feira (8/09), após tentar matar a cunhada com uma foice. Nas declarações dos envolvidos à Deam, foi estabelecido que o crime foi motivado pela perda do emprego do agressor, que acredita que a cunhada e seu irmão teriam sido os responsáveis pela sua demissão.



Ao comparecer na especializada, a vítima contou que estava na cozinha de sua casa, no distrito de Amparo, quando o agressor entrou e tentou atingi-la pelas costas com a foice, mas, ao se virar, agarrou o cabo da arma, sendo então iniciada uma luta corporal, que terminou após seu grito de socorro ser atendido pelo seu marido.



Com a chegada do irmão, o homem de 41 anos fugiu, deixando para trás a arma usada no crime, que foi apreendida pela Deam.

Arma usada no crime foi apreendida - Divulgação delegada Carla Ferrão, efetuaram buscas e conseguiram localizar e prender o agressor. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e injúria, na forma da Lei Maria da Penha. E já foi transferido para um presídio no Rio de Janeiro, onde aguardará o julgamento. Após o relato da vítima, os agentes da especializada, sob comando da, efetuaram buscas e conseguiram localizar e prender o agressor. Ele responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e injúria, na forma da Lei Maria da Penha. E já foi transferido para um presídio no Rio de Janeiro, onde aguardará o julgamento.