Secretaria de Saúde de Nova Friburgo organiza ação pelo Setembro Amarelo

No mês de conscientização e prevenção ao suicídio, a Subsecretaria de Atenção Básica e a Gerência de Saúde Mental de Nova Friburgo estão organizando uma ação no município para destacar o Setembro Amarelo. O evento será realizado no sábado, 26, das 9h às 13h, na Unidade Básica de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro.



Abordando pontos importantes como a prevenção e o tratamento dos casos de depressão grave e também sobre o risco de suicídio, será feita a distribuição de material informativo sobre os fatores de risco e de proteção ao suicídio, alertando a população sobre a necessidade de maior atenção aos sinais e sintomas para que a prevenção aos casos de suicídio seja efetivamente possível.



Além disso, serão disponibilizados 100 agendamentos em psiquiatria, pelo Sistema de Regulação (Sisreg) do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma antecipada, para pessoas avaliadas como risco vermelho e quadros de depressão grave com risco de suicídio.



No dia, quatro médico estarão atendendo com hora marcada, sendo tomadas as medidas necessárias em função da pandemia de Covid-19. E quatro psicólogas e uma assistente social estarão promovendo o primeiro acolhimento e direcionando as demandas em terapia, como coadjuvante essencial no tratamento aos quadros de depressão grave e risco de suicídio.