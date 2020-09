Alterações no sentido de ruas próximas a rotatória do Paissandu já estão em vigor

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta quarta-feira (9/09) sobre a alteração sentido do trânsito de veículos nas ruas Trajano de Almeida e Pastor Meier, no centro. As duas vias agora passam a ser mão única no sentido Olaria.



Os locais foram sinalizados e as mudanças já estão em vigor. Segundo a Prefeitura, a medida visa melhorar o tráfego de veículos na Avenida Doutor Galdino do Valle Filho.



Antes da alteração, o município já havia retirado o ponto de parada dos ônibus intermunicipais, que ficava na Rua Trajano de Almeida, e colocado novamente na Rua Padre Roberto Sabóia de Medeiros, antes do acesso à rotatória, sentido Sul.



Com a mudança no sentido das vias, os motoristas que seguem do centro em direção ao bairro Olaria tem como opção não passar pela rotatória do Paissandu, entrando à direita na rua ao lado da Igreja Luterana.