Deam cumpre mandados de prisão contra casal acusado de roubo

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prendeu na noite desta quarta-feira (9/09) um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 28, pelo crime de roubo majorado, quando há agravantes, no caso do casal, a prática do crime por mais de uma pessoa e ameaça grave à vítima.



Contra eles havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Câmara Criminal, que revogou a liberdade provisória concedida anteriormente. Sob comando da delegada Carla Ferrão, as equipes da Deam conseguiram localizar e prender o casal na localidade conhecida como morro do Camundongo, no Jardim dos Reis, no bairro Nova Suíça.



O crime aconteceu em fevereiro do ano passado. Segundo a especializada, o casal, mediante ameaça, roubou o celular, cartões bancários e documentos pessoais de uma mulher, que transitava pelas ruas do centro da cidade. Na ocasião, a vítima foi abordada pela mulher, enquanto o segundo acusado dava cobertura.



Na época, eles foram presos em flagrante, mas conseguiram o benefício de aguardar o julgamento em liberdade. O caso foi revisto pela 2ª Câmara Criminal, que decidiu por revogar a liberdade provisória, sendo então iniciado o trabalho de inteligência da Deam para localizar os acusados.



Eles foram encaminhados para a sede da Deam e serão transferidos para uma unidade prisional.