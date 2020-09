A Prefeitura de Nova Friburgo publicou na noite desta quarta-feira (9/09), no Diário Oficial Eletrônico, a exoneração do secretário de Serviços Públicos, Evandro Corrêa da Silva. No documento, consta que o gestor deixou a pasta no início do mês, sendo a decisão com efeitos administrativos a partir do dia 1º.



Evandro estava responsável pela Secretaria há cerca de quatro meses e meio, tendo substituído Gilberto Salarini no dia 16 de abril deste ano. Para o seu lugar foi nomeado outro funcionário da pasta, Thiago Rosa Rodrigues, que até então trabalhava como coordenador de apoio operacional da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.



E na vaga de coordenador deixada pelo servidor, foi nomeado Rodrigo Silva Veloso. Ambos com ingresso em data anterior a portaria, a contar do dia 1º deste mês.



Outra mudança também oficializada no Diário Oficial foi da gestão da Subprefeitura de Olaria e Cônego, que passa a ser feita pela servidora Jaqueline Toledo da Silva. Neste caso a nomeação foi determinada por conta de um impedimento do gestor anterior.