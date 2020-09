Mais quatro candidaturas à prefeitura de Nova Friburgo confirmadas nas convenções partidárias

Na segunda semana de convenções partidárias em Nova Friburgo mais quatro partidos oficializaram as candidaturas para as Eleições 2020. Com isso, o cenário eleitoral do município apresenta até o momento sete candidaturas majoritárias. As convenções partidárias, que definem os candidatos que irão concorrer nas eleições municipais, acontecem entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro.



Neste cenário, alguns partidos irão concorrer com chapa “puro sangue”, com candidato a prefeito e vice da mesma legenda. No entanto, como os registros das candidaturas na Justiça Eleitoral podem ser feitos até o dia 26 deste mês, outros partidos estão aproveitando o prazo para estabelecer coligações, não havendo informações sobre os cargos de vice-prefeito.



A convenção do Partido Trabalhista Cristão (PTC) aconteceu na quarta-feira, 9, sendo confirmada a candidatura a prefeito de Mariozam da Rádio, tendo como vice-prefeita Glayce Cardinot.



O Partido Social Democrático (PSD) realizou a sua convenção na sexta-feira, 11, indicando o nome de Juvenal Condack como candidato a prefeito. O partido também definiu os nomes dos vereadores que irão concorrer na eleição proporcional, mas ainda não definiu o nome do vice-prefeito.



O Partido Social Cristão (PSC) se reuniu no sábado, 12, e confirmou a candidatura de Sérgio Louback, tendo como vice Márcia Carestiato, do Partido Liberal (PL). O partido já confirmou a coligação para o cargo majoritário com o PL e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).